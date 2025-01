Succession de Wahi : Le nouvel échec de l'OM !

Arnaud De Kanel

L'OM poursuit ses recherches pour trouver un successeur à Elye Wahi, et le club ne se prive pas de scruter les talents hexagonaux. Le nom d'Evan Guessand a émergé il y a quelques semaines suite aux excellentes prestations de l'attaquant tricolore avec l'OGC Nice. Cependant, la piste n'est pas allée plus loin.

Dans cette course au renfort offensif, l’OM n’est pas resté les bras croisés. En plus d'Amine Gouiri, Mathys Tel ou encore Santiago Gimenez, Marseille aurait également tenté sa chance du côté de l’OGC Nice pour un attaquant.

Elye Wahi file à l'Eintracht ! 🔥 Un départ précipité pour le jeune buteur qui espère briller en Bundesliga. Que s'est-il passé ?

➡️ https://t.co/KUf5o7dTeO pic.twitter.com/frhIykD5Na — le10sport (@le10sport) January 26, 2025

«Je m’attends à un fort remplaçant»

Suite au départ d'Elye Wahi pour l'Eintracht Francfort, l'OM est de nouveau à la recherche d'un avant-centre, une constante qui revient tous les six mois. Et Roberto De Zerbi se montre très gourmand. « Nous sommes l’OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. On le veut. Tout le monde a tenu sa parole jusqu’ici. Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant. On aura un attaquant ! Qui ? Je pense qu’on va le trouver », a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse. Le club phocéen a tenté sa chance en Ligue 1.

Guessand ne viendra pas à l'OM

Ce dimanche, La Provence révèle que l'OM a bel et bien tenté une approche pour recruter Evan Guessand. Approche déclinée puisque l'attaquant entend finir la saison avec les Aiglons. Cet été, lorsque les dossiers Wahi et Nketiah étaient bouchés, l'OM suivait également Guessand. Le Niçois retrouvera le club phocéen ce dimanche soir à l'occasion du choc entre l'OM et l'OGC Nice.