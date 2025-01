Officiel : Le RC Lens annonce un renfort XXL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens tient enfin le successeur de Brice Samba. Après un feuilleton à rebondissements, le club nordiste a officialisé la venue de Mathew Ryan, en provenance de l'AS Rome. Le portier de 32 ans s'est engagé avec la formation sang et or jusqu'à la fin de la saison. Directeur général du RC Lens, Pierre Dréossi a présenté son nouveau renfort.

Le RC Lens tient enfin son gardien. Après le départ de Brice Samba et son échec dans le dossier Pau Lopez, le club sang et or a enregistré la venue de Mathew Ryan, gardien numéro deux de l’AS Roma. Âgé de 32 ans, le portier australien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le RC Lens. Après avoir présenté sa nouvelle recrue, Pierre Dréossi a partagé sa joie.

Le RC Lens présente son nouveau portier

« Du haut de ses 454 matchs en professionnel, Mathew Ryan est un renfort de poids pour l’effectif artésien. Ce gardien référencé s’est affirmé depuis plus d’une décennie comme l’un des meilleurs joueurs d'Australie, voire du continent océanien. En écumant les terrains européens lors de ses différentes expériences en Liga, Premier League, en Eredevisie ou récemment en Serie A, Mathew s’est constitué un bagage important, en témoignent ses 66 apparitions en compétitions UEFA. Capitaine de la sélection australienne, il s’est également illustré en participant aux trois dernières Coupe du Monde » a déclaré le responsable du RC Lens sur le site officiel.

Un portier reconnu « pour son leadership et ses valeurs »

Le responsable a présenté les qualités de Ryan, qui devrait prendre la place d’Hervé Koffi dès dimanche prochain face à Angers. « Portier complet, reconnu pour son leadership et ses valeurs, Mathew correspond parfaitement au profil recherché pour renforcer l’effectif des gardiens de but. Il arrive en Artois avec sa faim de jeu et sa soif de découvrir le public de Bollaert-Delelis. Bienvenue Mathew ! » a déclaré Dréossi.