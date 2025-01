Après le PSG, le RC Lens dénonce un scandale !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens a longtemps tenu tête au PSG, avant de flancher en toute fin de rencontre sur un but de Bradley Barcola. En conférence de presse, Will Still a exprimé son amertume, notamment en évoquant le premier but encaissé par son équipe. Pour le coach lensois, l'arbitre aurait dû siffler une faute sur Malang Sarr.

Le coup était presque parfait pour le RC Lens. Pendant près de 86 minutes, le club entraîné par Will Still a tenu tête au PSG. Jusqu’au but de la délivrance inscrit par Bradley Barcola (1-2). Quelques minutes plus tôt, Jonathan Gradit pensait délivrer son équipe, mais Gianluigi Donnarumma a réalisé un arrêt de grande classe, permettant à son équipe d'espérer une victoire.

Un transfert qui fait couler beaucoup d’encre ! Le PSG frappe fort avec Kvaratskhelia… 🏆 Restez connectés pour la suite !

➡️ https://t.co/ZF2gaC9Rge pic.twitter.com/vyXFFr5xwE — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Le coup de gueule de Will Still

Présent en conférence de presse, Will Still avait le visage des mauvais jours. Le coach du RC Lens regrettait certaines décisions arbitrales, notamment sur l’action du premier but parisien inscrit par Fabian Ruiz. Selon le technicien anglo-blege, l’arbitre aurait dû siffler une faute au moment d'un duel entre Bradley Barcola et Malang Sarr.

« Dans le sens inverse, on sifflerait »

« Je suis satisfait de tout le monde, sur presque 85 minutes, on fait des choses très bien, cohérentes… Je ne sais pas s’il y a faute sur le premier but, mais je pense que dans le sens inverse, on sifflerait » a déclaré le coach du RC Lens dans des propos rapportés par Foot Mercato.