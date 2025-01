«Incompréhensible», le RC Lens secoué par un gros coup de gueule visant l’entraîneur

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cadre du RC Lens sous les ordres de Franck Haise, Jonathan Gradit est déclassé depuis la nomination de Will Still. Alors que ce dernier avait justifié sa décision de titulariser Malang Sarr à sa place le week-end dernier contre Toulouse, l’agent du défenseur âgé de 32 ans, Stéphane Courbis, s’est interrogé sur la gestion de son joueur.

Malgré les absences de Facundo Medina et Abdukodir Khusanov, c’est une nouvelle fois depuis le banc que Jonathan Gradit a assisté à la défaite du RC Lens face à Toulouse dimanche dernier (0-1). Cela fait maintenant deux mois que le défenseur âgé de 32 ans n’a plus joué, depuis le 9 novembre contre le FC Nantes (3-2). Une période marquée par une suspension et une blessure au pied, mais celui qui était un cadre avec Franck Haise est clairement déclassé depuis la nomination de Will Still au poste d’entraîneur.

Still justifie son choix de se passer de Gradit

Pour justifier son choix de titulariser Malang Sarr plutôt que Jonathan Gradit contre Toulouse, l’entraîneur du RC Lens a expliqué : « Avoir un pied gauche et un pied droit dans la défense. Je savais que Toulouse allait nous laisser le ballon, je ne voulais pas mettre Kev’ (Danso, droitier) sur son mauvais pied. On avait aussi besoin d’angles de passes pour trouver certains joueurs dans certains postes avec un pied gauche, c’est aussi simple que ça. »

« Je ne comprends pas la gestion d’un joueur investi comme lui »

Une explication qui ne convient pas vraiment à Stéphane Courbis. « C’est incompréhensible. Jo est capable de jouer dans une défense à 4, il a été formé dans ce système », a déclaré l’agent de Jonathan Gradit auprès de La Voix du Nord. « Je ne comprends pas la gestion d’un joueur investi comme lui, amoureux du club, et qui a fait le meilleur début de saison statistique de sa carrière. » Sous contrat jusqu’en juin 2026, Jonathan Gradit a récemment été annoncé dans le viseur du Stade Rennais, qui espère également s’attacher les services de Brice Samba (30 ans).