«On a signé» : Une légende s’annonce à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, c’est en larmes que Dimitri Payet faisait ses adieux à l’OM. Alors que l’international français a marqué l’histoire du club phocéen, il avait été alors poussé vers la sortie. Le voilà aujourd’hui à Vasco de Gama au Brésil, mais son histoire avec l’OM n’est pas terminée. En effet, sa reconversion à Marseille est déjà actée et Payet s’est exprimé sur le sujet.

Aujourd’hui au Brésil, Dimitri Payet n’en a toutefois pas fini avec l’OM. Si le Réunionnais avait quitté le club phocéen à l’été 2023, ce départ cachait une future clause de reconversion. Une fois à la retraite en tant que joueur, Payet pourrait donc entamer sa deuxième carrière avec l’OM, là où il a brillé pendant de longues années.

Luiz Felipe à l'OM, une nouvelle star en défense ! 🛡️ Découvrez ce que le natif de Colina apportera au club. https://t.co/SXhJgvTZiB — le10sport (@le10sport) January 8, 2025

« Ça prendra acte à la fin officiellement de ma carrière de joueur professionnel »

Pour Le Mag Ligue 1, Dimitri Payet l’a confirmé : il fera son retour à l’OM à l’avenir. En effet, tout était déjà réglé à propos de sa reconversion au sein du club phocéen en tant que dirigeant. « Me revoir à Marseille bientôt ? Je ne sais pas. Ça prendra acte à la fin officiellement de ma carrière de joueur professionnel. En tant que joueur, ça me semblerait compliqué. Ça sera dans un autre rôle, plus on va dire de dirigeant entre guillemets. C’est quelque que l'on a signée, c’est quelque chose qui est prévue, qui est définie. Je ne suis pas inquiet sur cela », a ainsi expliqué Payet.

« Si je sens que c’est le moment, ça sera le moment d’arrêter »

Il faudra donc que Dimitri Payet prenne sa retraite de joueur pour revenir à l’OM. Mais jusqu’à quand va-t-il jouer ? A ce propos, le joueur de Vasco de Gama a notamment expliqué : « La passion est encore là, le plaisir est toujours là. Il est intact. Après, je n’ai aucune pression de me dire que je dois absolument continuer à jouer. Si je sens que c’est le moment, ça sera le moment d’arrêter. Le plus tard possible, je me le souhaite ».