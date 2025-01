Il débarque à l'OM et répond à Neymar et Cristiano Ronaldo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo et Neymar, qui ont décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite respectivement à Al-Nassr et Al-Hilal, n'ont pas manqué de vivement critiquer le niveau de la Ligue 1, assurant que la Saudi Pro League est déjà supérieure au championnat de France. Luiz Felipe, qui vient de signer à l'OM, leur répond déjà !

Depuis que Cristiano Ronaldo a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite en signant à Al-Nassr, de nombreuses stars l'ont suivi, à l'image de Neymar qui a quitté le PSG en 2023 pour rejoindre Al-Hilal. Mais alors que les clubs saoudiens offrent des salaires surréalistes pour attirer de tels joueurs, les questions concernant la compétitivité du championnat se pose. Par pour Ronaldo et Neymar, qui en ont profité pour tacler au passage la Ligue 1.

Cristiano Ronaldo et Neymar taclent la Ligue 1

« Est-ce que je maintiens mes propos ? Bien sûr ! Je ne dis pas ça parce que je joue ici. Je me fiche de ce que pense les gens. Ils devraient venir ici et jouer pour voir. Il fait 38, 39 ou 40 degrés. Ils devraient venir ici et voir. Ne vous fiez pas à ce que je dis, venez et voyez par vous-mêmes. En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé », a ainsi lâché le quintuple Ballon d'Or ces derniers jours. Des propos confirmés par Neymar, qui lui connaît la Ligue 1 pour y avoir évolué entre 2017 et 2023 avec le PSG. « Le championnat saoudien au-dessus de la Ligue 1 ? Aujourd’hui, je pense que c’est le cas. Le niveau du championnat d’Arabie Saoudite s’améliore et de ce que je vois, il est meilleur qu’en Ligue 1. La Ligue 1 a ses points positifs. Le championnat est très fort, j’y ai joué, donc je le connais bien. Néanmoins, aujourd’hui, les joueurs sont meilleurs en Arabie saoudite », a confié quant à la lui le Brésilien.

Luiz Felipe leur répond !

Des propos qui ne manquent pas de faire réagir. Par conséquent, alors que l'OM vient d'obtenir la signature de Luiz Felipe, la question a été posé au défenseur qui a lui aussi évolué en Arabie Saoudite du côté d'Al-Ittihad. Mais le néo-Marseillais se montre beaucoup moins affirmatif que Cristiano Ronaldo et Neymar. « Je pense que tous les championnat sont difficiles. J'ai joué contre Nice et Marseille, ça a toujours été difficile, physique. Le championnat ici se développe. Les attaquants sont physiques, ils prennent la profondeur », lâche Luiz Felipe en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle.