Après le PSG, Neymar lâche un tacle à la Cristiano Ronaldo

En 2017, dans le cadre d’un transfert record à 222M€, Neymar rejoignait le PSG. Le Brésilien sera alors resté jusqu’en 2023 au sein du championnat de France. Depuis, il évolue en Arabie saoudite, à Al-Hilal. Neymar connait donc désormais les deux championnats et à la manière d’un Cristiano Ronaldo, il n’a pas manqué de rabaisser la Ligue 1, plaçant le championnat saoudien au-dessus.

Cristiano Ronaldo ne connait pas la Ligue 1 et pourtant, il se permet de la juger. Récemment, le joueur d’Al-Nassr a lâché un nouveau tacle contre le championnat de France, estimant que celui d’Arabie Saoudite était meilleur. « Est-ce que je maintiens mes propos ? Bien sûr ! Je ne dis pas ça parce que je joue ici. Je me fiche de ce que pense les gens. Ils devraient venir ici et jouer pour voir. Il fait 38, 39 ou 40 degrés. Ils devraient venir ici et voir. Ne vous fiez pas à ce que je dis, venez et voyez par vous-mêmes. En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé », lâchait notamment Cristiano Ronaldo.

« Aujourd’hui, les joueurs sont meilleurs en Arabie saoudite »

Neymar connait lui très bien le niveau de la Ligue 1 et pourtant, à la manière de Cristiano Ronaldo, il a lâché le même tacle avec cette comparaison avec le championnat d’Arabie Saoudite. Pour CNN, l’ex-joueur du PSG aujourd'hui à Al-Hilal a ainsi lâché : « Le championnat saoudien au-dessus de la Ligue 1 ? Aujourd’hui, je pense que c’est le cas. Le niveau du championnat d’Arabie Saoudite s’améliore et de ce que je vois, il est meilleur qu’en Ligue 1. La Ligue 1 a ses points positifs. Le championnat est très fort, j’y ai joué, donc je le connais bien. Néanmoins, aujourd’hui, les joueurs sont meilleurs en Arabie saoudite ».

« C’est un pays qui se développe en continu »

« L’Arabie Saoudite m’a surpris d’une manière positive. Les gens, le pays, les villes, la culture. C’est un pays qui se développe en continu. Il va aussi accueillir la Coupe du monde en 2034, je pense que cela sera incroyable », a ensuite conclu Neymar.