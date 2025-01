PSG - Verratti : L’histoire d’argent cachée derrière son transfert au Qatar

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 11 ans au PSG, Marco Verratti s’en est allé à l’été 2023. Alors que Luis Enrique ne comptait pas sur l’Italien, ce dernier a été poussé vers la sortie. Le milieu de terrain a fini par faire ses valises pour le Qatar. Alors que ce transfert n’a pas manqué de faire parler, voilà que le départ de Verratti du PSG pourrait s’expliquer par une histoire d’argent et de contrat.

C’est donc à l’été 2023 que Marco Verratti a quitté le PSG. Pourtant, quelques mois plus tôt, l’Italien prolongeait avec le club de la capitale. En effet, en décembre 2022, le nouveau contrat jusqu’en 2026 de Verratti était officialisé. Un contrat qui cachait certaines spécificités qui auraient alors incité le désormais joueur d’Al-Arabi à filer au Qatar.

Salah sème le doute : une déclaration choc pour le PSG ! Que réserve l’avenir à l’étoile égyptienne ? ⚽️

➡️ https://t.co/Mbhtz0ABTD pic.twitter.com/jWLdv6hJzr — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« Plus tu joues, plus tu gagnes d’argent »

Et si le nouveau contrat de Marco Verratti et son salaire étaient à l’origine de son départ du PSG ? C’est ce qu’a expliqué Loïc Tanzi dans le podcast de France Bleu, 100% PSG la tribune. Le journaliste L’Equipe a alors confié : « Les nouveaux contrats de Luis Campos, c’est à la performance. En gros, tu as un fixe et derrière, plus tu joues, plus tu gagnes d’argent, plus tu es décisif, plus tu gagnes d’argent, plus tu es sur le terrain, plus tu gagnes d’argent ».

« C’est pour ça que Verratti a accepté de partir rapidement au Qatar »

« Ça a créé beaucoup de problèmes notamment avec les anciens. Les premiers qui ont signé ça c’est Verratti, Kimpembe et Marquinhos. Les anciens ont dit : « On est là depuis longtemps et maintenant si on ne joue pas on ne gagne pas d’argent ? ». C’est notamment pour ça que Kimpembe est en colère, que Verratti a accepté de partir rapidement au Qatar et que Marquinhos l’a fait un peu à défaut », a-t-il ajouté. De quoi mieux comprendre le départ de Marco Verratti du PSG ?