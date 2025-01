«Un pur scandale», l’OM le fait exploser en direct avec ce transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l’OM n’a pas hésité à lâcher plus de 30M€ pour recruter Mason Greenwood, alors à Manchester United. Malgré la polémique entourant l’Anglais, le club phocéen a été jusqu’au bout de ses intentions. S’étant déjà opposé à cette décision de l’OM de recruter Greenwood, Daniel Riolo en a remis une couche, dénonçant un véritable scandale.

En Angleterre, Mason Greenwood est devenu persona non grata. En effet, le Britannique a eu de sérieux problèmes avec la justice de son pays suite à des accusions de viol de sa compagne. Si cette dernière a retiré sa plainte et que l’ailier n’a pas été condamné, cette histoire le poursuit partout. Ça a été le cas cet été à l’OM. Si le club phocéen a tout de même recruté Greenwood, nombreux ont été ceux à s’opposer à ce recrutement. Daniel Riolo fait partie de ceux-là.

« Un pur scandale qu’on puisse envisager un truc pareil »

S’opposant à la signature de Wissam Ben Yedder à Montpellier, Daniel Riolo a tenu à rappeler qu’il trouve aussi scandaleuse l’arrivée de Mason Greenwood à l’OM étant donné l’affaire dans laquelle il était impliqué. En effet, pour L’After Foot, il a poussé un coup de gueule, lâchant : « Je ne suis pas la justice pour lui dire sa sanction. Ici, on a plutôt l’habitude de se mettre à la place des dirigeants, je ne supporterai pas d’être dans un vestiaire avec un mec qui a fait ces choses. J’aurais beaucoup de mal d’être dans un vestiaire à côté d’un mec qui a fait ce qu’a fait Greenwood. Je ne supporterais pas d’être dans un vestiaire à côté d’un mec qui a fait ce qu’a fait le joueur de rugby Haouas. Si j’étais dirigeant, même pas en rêve il me traverse l’esprit d’avoir un mec comme ça. C’est un pur scandale qu’on puisse envisager un truc pareil ».

« Ça me gênera toujours profondément »

« Je l’avais dit à l’époque de Greenwood, les Anglais l’ont dégagé, l’OM l’a pris et je n’ai pas arrêté de dire pendant un mois, on ne va pas en parler à chaque fois faire le préambule, je vais dire une bonne fois pour toute que ça me gêne profondément et ça me gênera toujours profondément », a enchainé Daniel Riolo.