Mercato - OM : Une recrue déjà sur le départ ?

Véritable révélation en défense la saison dernière avec le Stade Brestois, Lilian Brassier semblait être l’une des recrues phare de l’Olympique de Marseille. Il n’a finalement pas eu l’impact attendu et ces dernières semaines Roberto De Zerbi l’a rétrogradé, avec d’ailleurs l’arrivée de Luiz Felipe qui pourrait compliquer encore plus sa situation.

Le duo formé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia s’est montré très actif cet été, avec plus d’une dizaine de recrues qui sont arrivée à Marseille. Mais toutes n’ont pas vraiment rencontré un franc succès et c’est le cas de Lilian Brassier, qui devait pourtant devenir le nouveau patron de la défense de l’OM.

Bologna lorgne Lilian Brassier

Et voilà qu’on parle déjà d’un possible départ ! Plusieurs sources ont en effet annoncé que le défenseur central pourrait quitter l’OM, qui selon les accord passés avec le Stade Brestois devra lever son option d’achat avant de le vendre. Une piste se confirme déjà du côté de la Serie A, puisque Il Corriere dello Sport nous apprend ce mardi que Bologna aurait commencé à tâter le terrain pour Lilian Brassier. D’ailleurs, le quotidien italien laisse entendre que si rien ne se fait cet hiver, le club italien serait prêt à revenir à la charge lors du prochain mercato estival.

L’OM tient déjà son remplaçant !

A Marseille on tiendrait déjà son remplaçant, puisque L’Équipe a récemment annoncé que Luiz Felipe devrait prendre la place du natif d’Argenteuil dans le onze de départ de Roberto De Zerbi. Ce dernier est d’ailleurs déjà très heureux de l’arrivée du défenseur italo-brésilien. « On est très content qu’il arrive, c’est un bon joueur pour nous, au niveau de sa qualité, de sa mentalité » a expliqué récemment le coach de l’OM, au micro de DAZN. « C'est un joueur très expérimenté, habitué à évoluer dans de grands clubs avec de grosses ambiances. Il va vraiment nous apporter quelque chose, c’est une très belle chose pour nous ».