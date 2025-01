Pogba à l’OM, l’indice ultime révélé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, rien n’est encore officiel concernant l’avenir de Paul Pogba. Depuis la rupture de son contrat avec la Juventus, La Pioche est libre et à la recherche d’un nouveau club. Cela sera-t-il l’OM ? Les rumeurs sont nombreuses à ce propos et voilà qu’à Marseille, un incroyable bruit de couloir circulerait concernant l’arrivée de Pogba.

Autorisé à rejouer à partir de mars, Paul Pogba doit encore trouver un club pour relancer sa carrière. Aujourd’hui, l’ex-joueur de la Juventus est libre et malgré son arrêt de plusieurs mois, sa cote resterait grande sur le marché. Plusieurs clubs sont intéressés par Pogba. A commencer par l’OM ? On en a en tout cas énormément parlé dernièrement…

Une recherche de maison en cours à Marseille ?

Et Paul Pogba serait-il en train de préparer son arrivée à l’OM ? C’est ce qui se dirait en coulisses à Marseille. En effet, sur Twitch, Thibaud Vézirian a expliqué : « Certains à Marseille, des agents immobiliers disent que Paul Pogba a demandé une maison, c'est en cours ».

« Calmez-vous »

Malgré tout, ça ne veut pas encore dire que Paul Pogba débarquera à l’OM. En effet, le journaliste a alors précisé : « Il y a plein de joueurs en période de mercato qui cherchent des maisons et qui ne vont pas y aller. Ça arrive. Calmez-vous. Alexis Sanchez a gardé sa maison jusqu'au bout à Marseille et il n'est pas revenu. Tu as plein de situations qui peuvent indiquer que et finalement non ».