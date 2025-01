Mercato - PSG : Lamine Yamal donne sa réponse !

Jean de Teyssière

Véritable joyau du FC Barcelone, Lamine Yamal est sur les tablettes de nombreux clubs européens, y compris du PSG. Mais l’international espagnol devrait prochainement signer un contrat avec le FC Barcelone, comme il l’a lui même annoncé. Le PSG pourra définitivement tourner la page de l’attaquant de 17 ans.

Très vite, Lamine Yamal est arrivé au sommet du football mondial. Son Euro 2024 réalisé à 16 ans a impressionné tous les experts du ballon rond. Joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal est sous contrat jusqu'en juin 2026 mais celui qui sera majeur le 13 juillet prochain devrait signer une prolongation, incluant une clause libératoire d'un milliard d'euros.

Quand le PSG offre 250M€ pour Yamal

En novembre dernier, un proche du président du FC Barcelone, Joan Laporta avait lâché une bombe concernant l’intérêt du PSG pour Lamine Yamal : « Le président a déjà dit qu’il avait eu une offre de 250 millions qu’il l’avait rejetée, qu’il ne l’avait jamais envisagée. Elle venait de France. Quand vous avez de l’argent et que vous avez moyen de payer, vous pouvez espérer signer tout le monde. »

«Oui, je renouvellerai mon contrat»

Dans une interview accorée à CNN Sports Dubaï, Lamine Yamal a évoqué sans langue de bois la question de sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone : « Je ne sais pas quand le contrat sera signé, mais ce sera bientôt. Le Barça est le club de ma vie, j'espère le renouveler et rester le plus longtemps possible. Je veux jouer en Liga et au Barça. Oui, je renouvellerai mon contrat. »