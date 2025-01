Zidane - Équipe de France : Une grande annonce balancée en direct !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps ne va pas prolonger. Par conséquent, le sélectionneur de l'équipe de France va claquer la porte après la prochaine Coupe du Monde. Interrogé sur la succession de Didier Deschamps, Daniel Riolo a pris position sur la possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc tricolore.

Ce mercredi, Didier Deschamps va annoncer un coup de tonnerre au journal de 13 heures de TF1. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France ne va pas prolonger son contrat avec la FFF, qui court jusqu'au 30 juin 2026. Après la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps va donc faire ses valises. Reste à savoir quelle sera son prochain challenge.

Pour assurer la succession de Didier Deschamps en équipe de France, Zinedine Zidane est le grandissime favori, étant libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid lors de l'été 2021. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est positionné sur la piste Zinedine Zidane en Bleu.

« On sait que la succession (de Didier Deschamps) était ouverte, son contrat s’arrêtait en 2026. On sait que Zidane attend la place. (…) Diallo peut d’ores et déjà dire à Zidane, même s’il n’avait pas besoin de ça, ok c’est bon c’est bouclé, c’est pour toi 2026. Il peut le dire, mais il pouvait déjà lui dire la semaine dernière. Mais si vous avez envie de penser que c’est demain matin que Diallo, à son petit dej, il va avoir son café dans une main, le portable dans l’autre et il va dire Zidane, tu as entendu Deschamps, il arrête, c’est toi en 2026. Il n’avait pas besoin de ça pour lui dire. (…) Ça ne dépend que de Zidane, s’il dit oui, Diallo l’appellera, la France le veut, il ira. C’est écrit », a révélé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.