Succession de Deschamps : Coup dur pour Zidane !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026, Didier Deschamps va honorer son bail jusqu'au bout avant de partir. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de claquer la porte après la prochaine Coupe du Monde. Interrogé sur la succession de Didier Deschamps, Philippe Diallo a affirmé qu'il n'allait pas dévoiler son identité avant la date son départ.

Ce mardi soir, L'Equipe et Le Parisien ont lâché une bombe sur l'avenir de Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de mettre fin à son aventure en Bleu après la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet), étant engagé jusqu'au 31 juillet.

Un rebondissement inattendu pour le préféré d'Al-Khelaïfi ? Les rumeurs vont bon train au PSG ! 🧐

➡️ https://t.co/IMAf0kuhC4 pic.twitter.com/r0BNcnOZ08 — le10sport (@le10sport) January 8, 2025

Diallo refuse d'évoquer la succession de Deschamps

Interrogé par TF1, Didier Deschamps a confirmé qu'il allait quitter les Bleus après la Coupe du Monde 2026. Alors que son interview sera diffusée au journal de 13 heures ce mercredi, LCI a diffusé un extrait de son discours dans la matinée sur X. « Je ne suis pas là pour faire une annonce, mais ce sera 2026. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde. Ça s’arrêtera là parce qu’il faut que ça s’arrête là à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c'est très bien. Pourquoi partir après la Coupe du Monde 2026 ? On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu'elle sera, mais elle sera très bien aussi. Ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi. Ma longévité record ? Je ne suis pas là pour les records, surtout pour les exigences. Le plus important est que l'équipe de France reste au sommet, où elle est depuis de nombreuses années », a expliqué Didier Deschamps.

Deschamps : Diallo va annoncer son successeur après son départ

Lors d'un entretien accordé au Figaro, Philippe Diallo s'est prononcé sur la succession de Didier Deschamps. Alors que Zinedine Zidane attend avec impatience de remplacer son compatriote français à la tête de l'équipe de France, le président de la FFF lui a fait passer un message clair. En effet, Philippe Diallo a affirmé qu'il refusait d'entrer « dans ce débat de la succession », et ce, par « respect » pour Didier Deschamps et les joueurs de l'équipe de France. D'ailleurs, le patron de la Fédération Française de Football assure qu'il ne compte pas divulguer le nom de son prochain sélectionneur avant le départ officiel de Didier Deschamps. Zinedine Zidane va donc devoir s'armer de patience avant d'être fixé.