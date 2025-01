Deschamps dit stop, Zidane attend le coup de fil !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps a décidé de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord, ouvrant ainsi la voie à Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, le Ballon d’Or 1998 n’a jamais caché sa volonté de prendre la tête des Bleus, un objectif qu’il a toujours en tête.

C’est désormais acté, Didier Deschamps va quitter l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus annoncera sa décision mûrement réfléchie depuis quelques mois lors d’un entretien croisé avec Brigitte Macron diffusé ce mercredi, au JT de 13 heures de TF1, dans le cadre de l'opération pièces jaunes dont il est le parrain. Arrivé en 2012, Didier Deschamps laissera la place à l'issue de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord, de quoi déjà lancer le jeu des rumeurs sur l’identité de son successeur.

Un bouleversement à Nantes ? 💥 Un proche de Zidane s'invite dans le projet du FC Nantes, mais Kombouaré reste aux commandes !

➡️ https://t.co/q87qwWCFA1 pic.twitter.com/Bgnpt8q02V — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« J'en ai envie, bien sûr »

Un nom revient évidemment en tête, celui de Zinedine Zidane. Libre depuis mai 2021, et son départ du Real Madrid, l’ancien numéro 10 des Bleus n’a jamais caché son attachement pour l’équipe de France qu’il souhaite retrouver en tant que sélectionneur. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! », disait-il en 2022, dans un entretien accordé à L’Équipe.

Zidane n’a pas oublié les Bleus

Le Parisien confirme que Zinedine Zidane n’a jamais oublié la perspective de prendre les rênes de l’équipe de France durant sa période d’inactivité et souhaite donc toujours prendre la succession de Didier Deschamps. La voie est libre désormais, si l’ex du Real Madrid accepte de prolonger son congé sabbatique de dix-huit mois. Un enjeu important pour Philippe Diallo comme l’explique Le Parisien, qui n’aura pas à argumenter très longtemps pour le convaincre de débarquer. De quoi lui mettre davantage la pression car un échec avec ce candidat apprécié de l'opinion publique pourrait alors être imputé au président de la FFF.