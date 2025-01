60M€ : Grosse annonce sur le mercato du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes début janvier, et le PSG pourrait profiter de cette période non seulement pour dégraisser avec le départ des indésirables, mais également pour se renforcer. D’autant que le journaliste Loïc Tanzi annonce que le PSG a la capacité financière de dépenser aux alentours de 60M€ cet hiver.

À quoi faut-il vraiment s’attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont actuellement en instance de départ, mais cela pourrait également bouger dans le sens des arrivées. D’ailleurs, interrogé à ce sujet en conférence de presse dernièrement, Luis Enrique ouvrait la porte à de nouveaux renforts au PSG.

« Si on peut améliorer l’effectif... »

« Vous savez ce qu’est le mercato. Au-delà du fait d’être toujours ouvert à améliorer l’effectif, aujourd’hui, après l’entraînement, tout ce que je peux dire, c’est que j’ai de la chance d’entraîner une équipe avec autant de qualité, autant d’envie. C’est un plaisir. C’est évident que si on peut améliorer l’effectif, on essaiera de le faire. Mais c’est difficile, surtout dans ces mercatos d’hiver. Nous sommes toujours ouverts mais on reste tranquilles. Vu le développement de notre équipe, je crois que l’équipe va s’améliorer », a indiqué Luis Enrique. Mais dans quelle mesure le PSG peut-il dépenser cet hiver ?

« Le PSG peut mettre 50/60M€ »

Loïc Tanzi, le journaliste de L’EQUIPE, a fait une annonce claire à ce sujet sur Radio France Bleu : « Si le PSG veut dépenser de l’argent, il dépense de l’argent. Ils ont de l’argent. Il n’y a donc pas d’obligation de vendre cet hiver ? Non l’obligation c’est pour les places dans l’effectif. Luis Enrique ne veut pas un effectif de 35 joueurs. Mais financièrement, le PSG peut mettre encore 50-60M€ sur des joueurs sans problème ». Reste à savoir quels joueurs pourraient signer avec ce budget.