Mercato : Le RC Lens annonce son transfert, il fait une grosse mise au point

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de sa bonne première partie de saison avec le RC Lens, Abdukodir Khusanov ne devrait rester très longtemps dans le nord de la France. Comme l’a assuré Pierre Dréossi, le défenseur âgé de 20 ans devrait quitter les Sang et Or en janvier, mais son entourage a fait savoir que la décision finale reviendra au joueur.

Abdukodir Khusanov ne manque pas de prétendants. Annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid ou bien de Newcastle, l’international ouzbek (18 sélections) est également pisté par Manchester City. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le RC Lens a acté son départ lors de cette période de mercato hivernal.

🚨 Le mercato s'emballe au RC Lens ! Samba sur le départ, quel gardien le club va-t-il signer ? Restez connectés pour la suite !

➡️ https://t.co/hZa3AjQMX7 pic.twitter.com/2VnNCcn8qo — le10sport (@le10sport) January 8, 2025

« Khusanov partira »

« Khusanov partira, il n’y a pas eu de belles offres encore », a déclaré Pierre Dréossi au micro de DAZN dimanche dernier. « Khusanov, s’il doit partir, c’est surtout pour retrouver un équilibre économique. L’équilibre de l’équipe. J’espère qu’avec sa vente, on retrouvera un niveau qui correspond au RC Lens. » Cependant, Abdukodir Khusanov ne veut pas partir pour partir et souhaite garder la main sur son avenir.

« Le joueur et sa famille prendront la meilleure décision »

C’est ce qu’a assuré l'entourage du défenseur âgé de 20 ans à Foot Mercato : « La décision finale sera prise par le joueur et nous devons tous comprendre qu’il est l’acteur principal du dossier. Nous ne sommes pas pressés et une fois que nous aurons reçu toutes les offres, le joueur et sa famille prendront la meilleure décision. »