Mercato - PSG : Surprise, le RC Lens annonce son transfert en direct !

Révélation lensoise de la première partie de saison, Kodir Khusanov attise les convoitises des plus grands clubs. Parmi-eux, le PSG, qui a pu admirer son talent de près en Coupe de France avant la trêve. Et ce dimanche, Pierre Dréossi, le directeur général du RC Lens, a annoncé le futur départ du défenseur ouzbek. Indice de sa venue imminente au PSG ?

Le PSG continue d'explorer les pistes pour renforcer son effectif, et cette fois, c'est du côté de la Ligue 1 que les regards se tournent. Le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Abdukodir Khusanov, jeune défenseur central de 20 ans évoluant au RC Lens. Doté d'un potentiel prometteur, l'international ouzbek attise les convoitises. Sa valeur sur le marché serait estimée entre 20 et 30M€, un montant qui pourrait convaincre les dirigeants parisiens d'entamer des négociations avec leurs homologues lensois. Et ce dimanche, le RC Lens a confirmé le départ de son défenseur.

«Khusanov partira»

« Lens ne va pas revoir ses ambitions. On veut être européen, on a la capacité et on l’aura. Dans tous clubs, il y a des départs, Brice partira peut-être. Khusanov partira, il n’y a pas eu de belles offres encore. Il y aura des départs, mais aussi des arrivées. On aura un effectif largement suffisant en qualité pour chercher l’Europe. Et offensivement, on va tout faire pour se renforcer. On a la meilleure défense du championnat. Alors c’est vrai que si Khusanov part… Mais on a encore beaucoup d’atouts présents dans notre club. Avec les nouvelles arrivées, nous serons plus armés pour le championnat. Khusanov, s’il doit partir, c’est surtout pour retrouver un équilibre économique. L’équilibre de l’équipe. J’espère qu’avec sa vente, on retrouvera un niveau qui correspond au RC Lens », a lâché Pierre Dréossi en direct sur DAZN. La porte est ouverte pour le PSG.

Direction la Premier League ?

Cependant, Paris n'est pas seul dans la course. Selon des informations rapportées par Caught Offside, Newcastle United, pensionnaire de la Premier League, surveillerait également le profil du défenseur. Le club anglais aurait même une longueur d'avance, Khusanov semblant préférer un départ vers l'Angleterre. Le Manchester City de Pep Guardiola est également en très bonne position dans ce dossier qui pourrait se régler dans les prochaines heures.