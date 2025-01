La France et l'Italie se déchirent pour ce transfert au PSG

Axel Cornic

A la recherche de renforts offensifs, Luis Enrique et Luis Campos pourraient se tourner vers la Serie A et plus précisément vers la Juventus. La presse italienne a en effet relancé la piste menant à Dusan Vlahovic, régulièrement lié au Paris Saint-Germain au cours des dernières saisons.

Le mercato de janvier a commencé et avec lui les spéculations autour du PSG, qui a toujours été un acteur important à cette période de l’année. Et cette fois encore il pourrait y avoir quelques mouvements, avec Luis Enrique qui aurait réclamé des renforts en attaque, notamment avec le possible départ de Randal Kolo Muani.

Campos proche du clan Vlahovic

Une piste s’est dégagée récemment, puisque plusieurs sources en Italie ont expliqué que le PSG s’intéresserait une nouvelle fois à Dusan Vlahovic. Tuttosport confirme d’ailleurs la tendance ce dimanche, en expliquant que Luis Campos serait très proche de Darko Ristic, l’agent de l’international serbe de la Juventus.

« Cette piste n’a jamais vraiment été fiable »

Mais si de l’autre côté des Alpes on s’emballe, ce n’est pas du tout le cas en France. Interrogé sur cette piste, Arthur Perrot a en effet ivré une version bien différente concernant Vlahovic et le PSG. « Pour être très sincère, je n’ai pas revérifié cette piste parce que pour moi et encore aujourd’hui, elle n’a jamais vraiment été fiable » a expliqué le journaliste, au micro de RMC Sport.