Mercato - PSG : Une catastrophe signée Luis Enrique ?

Axel Cornic

Les choix de Luis Enrique ont beaucoup fait parler, faisant au passage quelques victimes. C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui ne rentre clairement pas dans les plans de l’Espagnol et est annoncé sur le départ du côté du Paris Saint-Germain, avec le mercato de janvier qui pourrait lui offrir une porte de sortie.

Voilà plusieurs semaines déjà que l’avenir de Randal Kolo Muani fait parler, lui qui semblait déjà être poussé vers la sortie lors du dernier mercato. Troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG, l’attaquant de 26 ans ne fait toujours pas l’unanimité un an et demi après son arrivée et tout porte à croire qu’il changera de club au cours de ce mois de janvier.

Luis Enrique a tout raté

Mais pour aller où ? Car si nous vous avons révélé sur le10sport.com que Manchester United s’est manifesté et qu’en Italie la Juventus et l’AC Milan seraient intéressés, aucune véritable piste ne semble se préciser pour Kolo Muani. Et cette situation commencerait à faire grincer des dents ! D’après les informations de Il Corriere della Sera, de plus en plus de monde se demanderait comment Luis Enrique a pu en arriver là avec l’attaquant français, devenu en quelque sorte un véritable poids pour le PSG.

« Il faut donner de la confiance à plus de joueurs, j'espère qu'on le verra dans les résultats »

Un nouveau rebondissement a eu lieu tout récemment, puisque Kolo Muani comme Milan Skriniar font partie du groupe pour le Trophée des Champions face à l’AS Monaco. Et la dernière déclaration de Luis Enrique laisse assez perplexe. « Pourquoi emmener Kolo Muani et Skriniar ? Parce que l'on venait à Doha, c'était intéressant de commencer l'année tous ensemble. C'est une finale, c'est spécial, c'est un titre » a déclaré le coach du PSG. « Si on peut être uni, c'est mieux. Il y a aussi un calendrier très chargé, on ne pourra pas jouer avec 11 joueurs. Il faut donner de la confiance à plus de joueurs, j'espère qu'on le verra dans les résultats ».