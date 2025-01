Le RC Lens sort du silence pour ce dossier brulant du mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces derniers jours, c’est parti dans tous les sens concernant l’avenir de Brice Samba. Annoncé d’abord tout proche de Rennes, l’international français aurait ensuite vu le RC Lens s’opposer à son départ. Qu’en est-il désormais ? Alors que Samba est donc toujours chez les Sang et Or, Pierre Dréossi, directeur général lensois, a fait un point ce dimanche sur ce dossier brulant.

Après avoir acté l’arrivée de Seko Fofana, Rennes a voulu faire venir Brice Samba, actuel gardien du RC Lens. Tout semblait d’ailleurs réglé pour le transfert de l’international français en Bretagne et on parlait même d’un accord aux alentours des 15M€. Samba se dirigeait donc vers Rennes, mais voilà qu’au dernier moment, agacé par certains points, le RC Lens aurait décidé de bloquer le départ de son gardien. Un retournement de situation, mais voilà que ce dossier ne serait pas encore totalement refermé.

« Pour l’instant, on est toujours en négociation »

Ce dimanche, Pierre Dréossi s’est arrêté au micro de DAZN avant la rencontre entre le RC Lens et Toulouse. Le directeur général des Sang et Or a alors fait une grosse mise au point sur le transfert de Brice Samba vers Rennes, expliquant que celui-ci était encore possible : « Il a été annoncé partant, après ce qui est annoncé n’est pas la responsabilité du RC Lens. 2-3 petits précisions. Brice est venu me voir fin d’année pour dire que son souhait c’était de partir. On a été un peu étonné, mais ça s’est passé comme ça. On a été contacté par Rennes et on a eu une négociation, les négociations ne se sont pas stoppées mais se sont un peu crispées. Pour l’instant, on est toujours en négociation et si les négociations se terminent dans les jours qui arrivent, il partira. Si les négociations ne se terminent pas, il ne partira pas comme toutes les négociations et les transferts. Il y a beaucoup trop de rumeurs, c’est une négociation longue. Ça fait bientôt une dizaine de jours qu’elle dure mais pour l’instant, il n’y a pas d’accord. J’espère ou pas qu’on trouve un accord, en tout cas une fin de négociation pour savoir si Brice partira ou ne partira pas ».

« Il y a de grandes chances que dans quelques jours un gardien arrive »

Partira ? Ne partira pas ? Le RC Lens aurait en tout cas tout prévu en ce qui concerne Brice Samba. En effet, Pierre Dréossi a également fait savoir : « Nous on a anticipé le départ de Brice. Il y a de grandes chances que dans quelques jours un gardien arrive pour être prêt à toute éventualité. Butez ? On parle beaucoup trop de choses qui n’ont pas lieu. Un gardien arrivera et s’il doit arriver, il arrivera dans les jours qui arrivent ».