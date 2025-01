Mercato : Un buteur du PSG affole l'Europe !

Axel Cornic

Luis Enrique ne semble clairement pas être fan de Randal Kolo Muai, déjà poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. L’international français du Paris Saint-Germain n’avait pas trouvé preneur cet été, mais sa situation sur le marché semble avoir radicalement changé, puisque sa cote serait montée en flèche à l’étranger.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani semble être poussé vers la sortie. Luis Enrique ne compte plus sur lui et un message assez évident a été envoyé, puisque l’attaquant n’a pas été convoqué pour les derniers matchs de l’année 2024 et un départ pourrait bien se préciser en ce mercato de janvier.

Départ inévitable

Le problème c’est que le PSG doit trouver des solutions pour se débarrasser d’un indésirable, sans pour autant plomber totalement l’investissement très important fait il y a un an et demi. Car aucun club ne semble pour le moment disposé à boucler un transfert ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Manchester United s’est notamment renseigné pour Kolo Muani, mais seulement pour un prêt.

Une liste de prétendants toujours plus longue ?

Si pour le moment l’issue de ce feuilleton ne semble pas proche, la situation pourrait bien devenir brûlante. Tuttosport nous apprend en effet qu’une véritable bataille royale pourrait se déchainer autour de Randal Kolo Muani, dans les prochaines semaines. La Juventus serait en effet sur ses traces, tout comme l’AC Milan. Mais il y aurait aussi l’AS Monaco, Galatasaray, Tottenham ou encore le RB Leipzig.