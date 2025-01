Mercato : Un Brésilien à l'OM, l'inattendu retournement de situation ?

Axel Cornic

Des nombreuses pistes sont annoncées à l’Olympique de Marseille en ce mercato hivernal, qui a ouvert ses portes le 1er janvier dernier. C’est le cas en défense, où Luiz Felipe pourrait bientôt débarquer pour offrir une nouvelle option à Roberto De Zerbi... qui pourrait parallèlement voir une autre piste s’éloigner !

L’hiver s’annonce très chaud à Marseille. Après avoir vu plus d’une dizaine de recrues débarquer lors du dernier mercato, Roberto De Zerbi aurait demandé un effort en plus à ses dirigeants et une première réponse devrait bientôt arriver. Ces dernières heures, à l’OM on annonce en effet l’arrivée d’un défenseur central...

Luiz Felipe arrive à l’OM

Il s’agit de Luiz Felipe, libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Ittihad. Plusieurs sources assurent que tout serait d’ores et déjà bouclé pour son arrivée à l’OM, avec une annonce qui pourrait d’ailleurs tomber dès les prochaines heures ! Il faudra toutefois attendre la fin du mois de janvier pour le voir à l’œuvre, puisque l’ancien de la Lazio serait aux prises avec une blessure à la cuisse.

Danilo finalement prêt à rester à la Juve ?

Mais alors qu’un Brésilien arrive... un autre pourrait s’éloigner de l’OM ! Peu utilisé par Thiago Motta depuis le début de la saison, Danilo a été annoncé avec insistance du côté de Marseille, où il pourrait relancer sa carrière. Toutefois, Il Corriere dello Sport nous apprend que son agent aurait lancé une procédure pour qu’il soit réintégré dans l’effectif de la Juventus après avoir notamment raté la demi-finale de Supercoppa, face à l’AC Milan.