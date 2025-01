F1 - Verstappen : Il dénonce une grosse «erreur» de Red Bull !

Pierrick Levallet

Max Verstappen sait déjà qui l’épaulera la saison prochaine chez Red Bull. Après le départ de Sergio Pérez, l’écurie autrichienne a annoncé l’arrivée de Liam Lawson. Le Néo-Zélandais a été préféré à Yuki Tsunoda, et a donc laissé sa place à Isack Hadjar chez Racing Bulls. Johnny Herbert aurait toutefois préféré voir le Japonais aux côtés de Max Verstappen.

«Il faut ce type de mentalité pour affronter les meilleurs»

« Tsunoda ? J’aime sa fougue, il n’a pas peur de crier. J’aime ses qualifications. Son avantage, c’est sa tête forte. Il n’a pas peur de dire des choses sur son équipe ou sur les autres pilotes qui l’entourent. Il faut ce type de mentalité pour affronter les meilleurs » a d’abord expliqué l’ancien pilote de F1 dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Besoin de Lawson ? Je n’en suis pas du tout convaincu»

« Battrait-il Max ? Je n’en suis pas sûr, mais je pense que ce serait serré. C’est ce dont Red Bull avait besoin. Marko dit qu’avec sa force mentale, Lawson est celui qui a le plus de chances de tenir tête à Max. Mais je n’en suis pas du tout convaincu. Pour moi, c’est une [erreur]. Oui, Lawson, en raison de son expérience limitée, a le plus grand potentiel de développement. Mais Red Bull peut-elle se permettre ce luxe d’attendre alors que la bataille sera acharnée entre les équipes dès le premier Grand Prix en 2025 ? » a ensuite ajouté Johnny Herbert. Reste maintenant à voir si Liam Lawson et Red Bull lui donneront tort dès le début de la saison 2025.