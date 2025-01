F1 : Nouvelle annonce troublante de Max Verstappen !

Arnaud De Kanel

Max Verstappen reste très évasif lorsqu'il s'agit d'évoquer son futur en Formule 1. Le pilote néerlandais ne cesse de semer le doute à travers des réponses où il refuse de se projeter au delà de 2028, date à laquelle son contrat avec Red Bull arrivera à expiration. Il vient d'ailleurs de récidiver.

A seulement 27 ans, Max Verstappen a déjà remporté quatre titres de champion du monde. De plus en plus agacé par la surcharge du calendrier, le pilote Red Bull n'exclut pas de quitter la F1 à l'issue de son contrat, bien au contraire. Passionné de sport automobile, Verstappen pourrait se lancer un nouveau défi dans une autre discipline. Ces derniers mois, il a multiplié les déclarations troublantes au sujet de son avenir et il en a rajouté une couche ces dernières heures.

«Beaucoup de choses peuvent arriver»

« J’adore la F1, j’ai un contrat jusqu’en 2028. Après cela, je ne veux pas encore y penser. Beaucoup de choses peuvent arriver. Mais pour l’instant, je suis très content de là où j’en suis », a assuré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Je n’aime pas stresser. Je n’aime pas trop réfléchir ou trop compliquer les choses. Je sais quand je saute dans le kart ou dans la voiture. Une fois que j’ai mis mon casque, je suis dedans. Cela me permet de rester sain d’esprit, je suppose ! Je suis juste très détendu et calme à ce sujet. Je ne veux pas me brûler le cerveau avec trop de pensées sur la façon dont je peux influencer certaines choses. »

«Je veux aussi faire d’autres choses»

« Ce qui fonctionne pour moi, c’est que lorsque je rentre chez moi, je ne pense pas à la F1 à moins de devoir passer à l’usine. Bien sûr, dans un coin de ma tête, c’est toujours là – mais il est très important de pouvoir se déconnecter. Si je pense à la F1 tous les jours, je m’épuise. C’est impossible. Pour moi, ça ne marche pas. Il est important d’avoir des défis différents aussi dans la vie. Quand on est à la fin de la trentaine, au début de la quarantaine, notre corps décline naturellement un peu. Bien sûr, je peux passer cette décennie en F1, mais je veux aussi faire d’autres choses. Je veux maximiser ma vie sur cette planète. (...) En fin de compte, c’est (les moments en famille) bien plus important que tout le succès en F1. C’est génial, j’adore ça, j’aime être compétitif, j’aime gagner des championnats, j’aime gagner des courses, mais à un moment donné, la famille passe avant tout parce que les gens vieillissent et il faut vraiment savourer ces moments », a ajouté Max Verstappen. Une nouvelle annonce troublante au sujet de son avenir plus qu'incertain en Formule 1.