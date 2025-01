F1 - Verstappen : Un «grand pilote» a été recalé chez Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, Red Bull a officialisé la titularisation du jeune Liam Lawson pour la saison 2025. Le talentueux néo-zélandais va donc piloter aux côtés de Max Verstappen la saison prochaine, et ce même si l’écurie autrichienne avait coché d’autres noms. Dernièrement, Christian Horner a notamment expliqué pourquoi RB n’avait pas décidé de signer Carlos Sainz.

L’avenir s’annonce radieux du côté de Red Bull. Si Max Verstappen a remporté un quatrième titre de champion du monde consécutif en 2024, l’écurie autrichienne n’a terminé que troisième au classement des constructeurs. La faute à des prestations très décevantes de la part de Sergio Perez, qui après de nombreuses semaines de spéculations, a finalement été remercié par Red Bull. La formation dirigée par Christian Horner a misé sur le jeune Liam Lawson, issu du programme de formation local et passé par Racing Bulls.

« Carlos est un grand pilote, et les options restent toujours ouvertes avec lui à l’avenir »

Mais dernièrement, Horner a révélé que Red Bull aurait pu signer Carlos Sainz après son départ de chez Ferrari. « Carlos est un grand pilote, et les options restent toujours ouvertes avec lui à l’avenir. lI a été envisagé et, à bien des égards, on pourrait dire qu’il y avait une réelle logique à signer Carlos, mais nous avons fait le choix de regarder en interne et de croire au programme junior », a-t-il révélé dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Si nous étions allés en dehors du programme, cela n’aurait pas envoyé le bon message »

« Cela attire plus de juniors à signer avec nous plutôt qu’avec une autre académie car ils voient un accès clair possible vers la Formule 1. Et si nous étions allés en dehors du programme, cela n’aurait pas envoyé le bon message, car il y a tellement de concurrence entre les équipes pour les jeunes pilotes, même à 13 ou 14 ans. C’est sain car cela permet d’investir dans les jeunes talents, mais en rejoignant le programme Red Bull, vous voyez une voie claire qui, si vous réussissez, vous garantit pratiquement d’arriver en Formule 1 », conclut le directeur de Red Bull.