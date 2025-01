F1 - Hamilton : Du lourd déjà annoncé pour Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques jours, Lewis Hamilton est officiellement membre de Ferrari. Le septuple champion du monde, qui a décidé de quitter Mercedes, s’apprête à former un duo de choc avec Charles Leclerc au sein de la Scuderia cette saison. Pour le champion du monde 1992 Nigel Mansell, l’écurie italienne peut clairement viser le titre en 2025.

La grille de Formule 1 a beaucoup changé durant cette intersaison. Du côté de Ferrari, on a décidé de se séparer de Carlos Sainz afin de faire de la place au septuple champion du monde Lewis Hamilton. Le Britannique a quitté Mercedes après six titres mondiaux, et entend bien poursuivre son immense carrière au sein de l’écurie italienne, qui pourra compter sur un duo extrêmement intéressant avec Charles Leclerc et donc Lewis Hamilton.

Hamilton chez Ferrari, un choc pour Sainz ! 2025 promet d'être mouvementé avec ce duo explosif. 🚀

« L’équipe est ultra-compétitive. Elle peut viser le titre de champion »

Pour Nigel Mansell, champion du monde en 1992, Ferrari a toutes les cartes en main afin de réaliser une saison 2025 d’anthologie, avec un potentiel titre à la clé. « Je pense que ce que Lewis a fait en décidant de rejoindre Ferrari est la chose la plus magique qu’il ait pu faire. L’équipe est ultra-compétitive. Elle peut viser le titre de champion. Je me fiche de ce que les gens disent de Lewis. C’est un homme de classe. J’ai toujours été un de ses fans. J’ai été une voix solitaire pendant un certain temps. Il m’a rendu très fier d’avoir vu un jeune homme incroyablement talentueux qui a pris d’assaut la scène de la F1. Ce ne sera pas facile d’affronter Leclerc, mais je pense que ce sera sain », a déclaré ce dernier, relayé par Next-Gen Auto.

« Je vois une résurgence totale chez Ferrari »

« Certaines personnes pourraient considérer Lewis comme un outsider, mais je pense que ces personnes commettraient une énorme erreur si elles faisaient cela. Je pense qu’il va surprendre tout le monde. Il lui faudra peut-être quelques essais pour se sentir à l’aise, mais je vois une résurgence totale chez Ferrari », conclut Nigel Mansell.