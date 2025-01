F1 : Signature surprise chez Red Bull, une star a été recalée !

Arnaud De Kanel

Alors que Yuki Tsunoda était pressenti pour succéder à Sergio Perez, Red Bull a finalement fait le choix d'accorder sa confiance au jeune Liam Lawson. Un choix fort qui est en parfaite adéquation avec la stratégie du groupe autrichien qui tend à favoriser le développement des jeunes. Christian Horner a même révélé que Lawson avait été préféré à un certain Carlos Sainz.

Max Verstappen a un nouveau coéquipier pour la saison à venir. En effet, Red Bull n'a pas échappé aux nombreux changements qui ont frappé les différentes écuries et a décidé de se séparer de Sergio Perez à l'issue de la saison. Pour le remplacer, l'écurie autrichienne a fait appel à Liam Lawson, un pilote de son giron. « Liam Lawson est mentalement le plus fort de nos juniors. Nous voyons également un grand potentiel de progression en raison de son expérience limitée en Grand Prix. Personne ne peut battre [Verstappen]. Et je pense que Liam possède cette force mentale [d'accepter de ne pas pouvoir battre Verstappen] », expliquait récemment Helmut Marko. Il a également devancé Carlos Sainz alors que la star espagnole figurait dans les petits papiers de Red Bull.

«Il y avait une réelle logique à signer Carlos»

« Carlos est un grand pilote, et les options restent toujours ouvertes avec lui à l’avenir. Il a été envisagé et, à bien des égards, on pourrait dire qu’il y avait une réelle logique à signer Carlos, mais nous avons fait le choix de regarder en interne et de croire au programme junior. Cela attire plus de juniors à signer avec nous plutôt qu’avec une autre académie car ils voient un accès clair possible vers la Formule 1. Et si nous étions allés en dehors du programme, cela n’aurait pas envoyé le bon message, car il y a tellement de concurrence entre les équipes pour les jeunes pilotes, même à 13 ou 14 ans », a déclaré Christian Horner dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

«Nous préférons toujours donner l’opportunité à quelqu’un qui mérite sa progression»

« C’est sain car cela permet d’investir dans les jeunes talents, mais en rejoignant le programme Red Bull, vous voyez une voie claire qui, si vous réussissez, vous garantit pratiquement d’arriver en Formule 1. Nous préférons toujours donner l’opportunité à quelqu’un qui mérite sa progression vers la F1 depuis notre programme junior », a ajouté le directeur de l'écurie Red Bull. Carlos Sainz s'est consolé en signant chez Williams.