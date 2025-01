F1 - Red Bull : Catastrophe annoncée pour Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion du monde en 2024, pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen va forcément viser un nouveau sacre en 2025. Mais avec la montée en puissance de la concurrence ainsi qu’une possible baisse de performance de Red Bull, certains observateurs comme Juan Pablo Montoya ne voit pas le Néerlandais remporter un nouveau championnat.

Déjà dans la légende de la Formule 1, Max Verstappen réussira-t-il à remporter un cinquième titre de champion du monde consécutif en 2025 ? Pour certains, cela est peu probable. Auprès de MARCA, l’ancien pilote Juan Pablo Montoya a affiché son scepticisme quant aux chances de « Super Max ».

Hamilton chez Ferrari, un choc pour Sainz ! 2025 promet d'être mouvementé avec ce duo explosif. 🚀

➡️ https://t.co/Ebv1fsycUE pic.twitter.com/ysHFxvMNBb — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

« Vous voyez huit ou même dix bons pilotes »

« La vérité est que si vous regardez la grille, vous voyez huit ou même dix bons pilotes de toute façon. Le problème est que vous avez un gros avantage si vous commencez avec une voiture avec laquelle vous pouvez gagner chaque semaine et que vous êtes immédiatement numéro 1. Cela ne veut pas dire que les autres pilotes sont mauvais, parce qu’ils sont en fait très bons. Mais c’est comme dire à Lewis Hamilton qu’il ne sait plus courir et qu’il ne peut donc pas remporter un autre titre. Alors que le problème réside principalement dans le fait que Mercedes ne roule pas aussi vite que Red Bull. Red Bull en a souffert lors des dernières courses, mais ce n’est pas que Verstappen a oublié comment conduire. Il l’a montré au Brésil », a ainsi confié le Colombien auprès du quotidien espagnol.

« Pour Verstappen, ce sera très difficile la saison prochaine »

Montoya prévoit une saison 2025 ardue pour Max Verstappen : « Pour Verstappen, ce sera très difficile la saison prochaine. Si Red Bull ne peut pas soudainement faire un grand pas, il sera vraiment difficile pour lui de devenir champion avec la voiture qu’il a en ce moment. Ils n’ont tout simplement pas la vitesse dont ils ont besoin. Je ne le vois donc pas comme un favori », conclut-il.