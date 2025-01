F1 : «Il y a des risques», Mercedes balance sur le successeur d'Hamilton !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans quelques mois, les pilotes de Formule 1 se retrouveront sur les circuits les plus célèbres du monde pour se disputer le titre de champion du monde. Chez Mercedes, un gros départ a déjà été officialisé il y a plusieurs semaines, puisque Lewis Hamilton portera les couleurs de Ferrari en 2025. Le pilote britannique va laisser sa place à un jeune crack, Andrea Kimi Antonelli, 18 ans seulement. Forcément, il faudra sûrement attendre un peu avant de le voir aller chercher de grands résultats.

Nouveau pilote chez Mercedes cette année, Andrea Kimi Antonelli a marqué les esprits dans sa jeune carrière, et il fera ses grands débuts en Formule 1 chez l'écurie allemande. L'Italien, né en 2006, est considéré comme un prodige, et ce poids peut être difficile à porter sur ses épaules. Toto Wolff, le directeur de l'équipe, s'est confié à propos des attentes placées en Antonelli, annoncé comme le successeur de Lewis Hamilton.

Mercedes attend des débuts incroyables ?

Conscient qu'il est difficile de rivaliser tout de suite avec les meilleurs quand on arrive en Formule 1, Toto Wolff sait que malgré le grand talent d'Andrea Kimi Antonelli, il faudra patienter un peu avant de le voir réaliser des prouesses. « Si l'on s'attend à ce qu'il soit en pole position à Melbourne, qu'il gagne la course et qu'il se batte immédiatement pour le championnat, alors il y a des risques, parce que cela n'arrivera pas. En revanche, si l'on part du principe que ce garçon a 18 ans, qu'il est très talentueux, mais qu'il doit d'abord s'épanouir et qu'il fera des erreurs, le risque est limité » explique l'ancien pilote dans une interview accordée à Auto motor und Sport.

Mercedes accueille un véritable prodige

A seulement 18 ans, Kimi Andrea Antonelli s'apprête à démarrer son aventure en Formule 1. Dans l'histoire, seuls Max Verstappen et Lance Stroll ont démarré plus tôt que lui. Il s'est imposé très vite ces dernières années dans le monde automobile, passant du karting à la monoplace en 2021. Après trois saisons et demie, le voilà déjà dans l'élite !