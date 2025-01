F1 : Mercedes va «s’arracher les cheveux» avec le successeur d’Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’année 2025 venant de commencer, Lewis Hamilton a officiellement troqué sa tunique Mercedes pour rejoindre Ferrari. Les Flèches d’Argent ont quant à elles décidé de miser sur Andrea Kimi Antonelli pour remplacer le septuple champion du monde. Et selon le directeur Toto Wolff, l’écurie allemande va sans doute « s’arracher les cheveux » avec le jeune pilote italien.

La saison 2025 s’annonce comme très prometteuse. Contrairement à l’année précédente, la grille a complètement changé, avec de nombreux transferts intéressants. Parmi eux, celui de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le septuple champion du monde sera sous le feu des projecteurs après son passage légendaire chez Mercedes, qui de son côté, a fait un gros pari en misant sur la titularisation du jeune Andrea Kimi Antonelli pour cette saison.

« Kimi va apprendre, et parfois nous nous arracherons les cheveux »

A tout juste 18 ans, le pilote italien manque d’expérience, bien que les Flèches d’Argent croient en son potentiel. Récemment, c’est le directeur Toto Wolff en personne qui a admis qu’il faudrait être très patient avec Antonelli pour cette saison 2025. « Évidemment, la réglementation sera la même en 2025 et vous pouvez voir que l’ordre hiérarchique varie en fonction de la piste. Je pense que l’opportunité est là de se battre pour des victoires, et si vous pouvez le faire, vous vous battrez pour le championnat. George s’installera comme pilote principal et senior, et Kimi va apprendre, et parfois nous nous arracherons les cheveux, et d’autres fois, nous verrons des moments de brillance », a confié l’Autrichien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Ce sera une année de gestion des attentes pour Kimi »

« Mais ce sera une année de gestion des attentes pour Kimi et de préparation de notre duo de pilotes pour 2026. Quand vous regardez les victoires de cette année 2024, l’année de Red Bull a été définie par des victoires au début de l’année, mais vous avez de meilleures données sur ce que nous pouvons attendre en 2025 si vous regardez la 2e moitié de l’année avec quatre équipes très proches », conclut le boss de Mercedes.