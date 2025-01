F1 - Ferrari : Viré pour Hamilton, il lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais officiel, Lewis Hamilton est depuis ce mercredi 1er janvier, un pilote Ferrari. Quant à Carlos Sainz, qui a été contraint de céder sa place au sein de la Scuderia, ce dernier évolue désormais chez Williams. Ce jeudi, le pilote espagnol a tenu à remercier l’écurie italienne pour tous les beaux moments passés depuis 2021.

Il fallait faire de la place à la légende. Après six titres de champion du monde acquis chez Mercedes, Lewis Hamilton a pris la décision de rejoindre Ferrari à partir de 2025. Mais entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, il n’y avait pas débat. Ainsi, le pilote espagnol a été « sacrifié » afin de permettre l’arrivée du Britannique au volant d’une Ferrari.

Hamilton chez Ferrari, un choc pour Sainz ! 2025 promet d'être mouvementé avec ce duo explosif. 🚀

➡️ https://t.co/Ebv1fsycUE pic.twitter.com/ysHFxvMNBb — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

« C’était cool, j’étais l’un d’entre eux et je fais partie de l’histoire de Ferrari »

Peu rancunier, Sainz a publié un long message dans lequel ce dernier se remémore de tous ses bons moments vécus au sein de la Scuderia. « L’héritage de Ferrari, les livres d’histoire et tout le reste, je pense que c’est quelque chose que je regarderai davantage lorsque je prendrai ma retraite.Quand je serai assis dans mon canapé, en tant que version plus âgée de moi-même, je me dirai : ’C’était cool, j’étais l’un d’entre eux et je fais partie de l’histoire de Ferrari’. Et je pense que tout cela deviendra plus fort, plus tard dans ma carrière. Maintenant, je suis tellement concentré sur la victoire, les voyages quotidiens et tout le reste, que je n’ai pas le temps de penser à ces choses-là », a confié Sainz, relayé par Next-Gen Auto.

« Je vous remercie encore pour ce soutien incroyable que vous m’avez apporté »

« Je suis en train de lire toutes les lettres que j’ai reçues des clubs de supporters de la Scuderia Ferrari. J’ai lu chacune d’entre elles et je voulais juste vous dire un grand merci pour les mots que vous avez utilisés. C’est un honneur pour moi de voir à quel point vous m’aimez, à quel point vous m’avez soutenu toutes ces années. Cela me rend encore plus heureux de voir, d’après ce que vous avez écrit, que vous continuerez à m’encourager un peu même après mon départ de la Scuderia Ferrari. Pour cela, je vous remercie encore pour ce soutien incroyable que vous m’avez apporté. Ciao », conclut le pilote qui évoluera chez Williams la saison prochaine.