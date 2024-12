F1 - Hamilton : Révolution chez Ferrari, la grande annonce de Leclerc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'issue de la saison 2024, l'écurie Ferrari va connaître un changement retentissant puisque Carlos Sainz, qui prendra la direction de Williams, laissera Lewis Hamilton devenir le nouveau coéquipier Charles Leclerc. Les deux pilotes ont partagé 4 saisons ensemble depuis 2021 et s'il en retire beaucoup de positif, le Monégasque est également revenu sur les tensions.

Troisième du classement des pilotes cette saison, Charles Leclerc a vécu une belle année aux côtés de Carlos Sainz chez Ferrari. L'Espagnol a également réussi à s'illustrer en allant chercher deux victoires et il portera désormais les couleurs de Williams. Avant son départ, le Monégasque a tenu à revenir sur son aventure avec lui au cours des dernières années.

Des moments chauds avec Sainz ?

Assez proches en termes de niveau, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont parfois connu des difficultés pour bien s'entendre sur la piste. « Nous avons eu des moments chauds en piste, mais c'est seulement parce que nous nous battions si près l'un de l'autre et parce qu'il me poussait tout au long des courses. Et ce fut un plaisir absolu. Et bien sûr, quelques fois, dans le vif, il y a eu de la frustration » déclare Leclerc dans des propos rapportés par Motorsport.

« Je repense à ces moments avec beaucoup de souvenirs positifs »

L'année prochaine, Charles Leclerc accueillera chez Ferrari Lewis Hamilton, un illustre champion avec lequel il pourra certainement échanger sur de nombreux sujets. Avant, il a tenu à rendre un bel hommage à Carlos Sainz. « Mais je suis sûr que, et en fait déjà maintenant, je repense à ces moments avec beaucoup de souvenirs positifs. Et je ne serais pas le pilote que je suis aujourd'hui s'il n'avait pas été mon coéquipier au cours des quatre dernières années » poursuit le Monégasque, plutôt heureux de cette année puisqu'il a pu ajouter 3 nouveaux succès à son palmarès en Formule 1.