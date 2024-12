F1 - Verstappen : Red Bull annonce un «défi colossal» !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours maintenant, Red Bull a dévoilé le nouveau coéquipier de Max Verstappen. Le quadruple champion du monde sera épaulé par Liam Lawson pour la saison 2025. Le Néo-Zélandais remplace donc Sergio Pérez. L’écurie autrichienne semble d’ailleurs énormément miser sur le potentiel du jeune pilote de 22 ans.

Depuis quelques jours, Max Verstappen sait avec qui il évoluera chez Red Bull la saison prochaine. Après le départ de Sergio Pérez, l’écurie autrichienne a officialisé l’arrivée de Liam Lawson. Le Néo-Zélandais a donc laissé sa place à Isack Hadjar chez Racing Bulls pour intégrer l’équipe mère. Le jeune pilote de 22 ans va néanmoins devoir faire rapidement ses preuves aux côtés de Max Verstappen. Et Christian Horner est conscient que ce ne sera pas une mince affaire pour Liam Lawson.

«Nous croyons fermement en son potentiel»

« Liam a montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Intégrer l'équipe aux côtés de Max Verstappen est un défi colossal, mais nous croyons fermement en son potentiel » a ainsi confié le patron de Red Bull dans des propos rapportés par F1i. L’écurie autrichienne compte visiblement beaucoup sur le potentiel de Liam Lawson. Christian Horner avait d’ailleurs noté quelques similitudes entre le Néo-Zélandais et Max Verstappen lui-même.

Liam Lawson, le nouveau Verstappen de Red Bull ?

« Il conduit la voiture d’une manière similaire à Max. Il ne recule pas devant l’idée d’avoir un train avant très agressif dans la voiture. Donc, en termes de caractéristiques de pilotage, il sera plus facile pour les voitures de fonctionner avec des réglages plus proches les unes des autres. Je pense que ce que nous avons vraiment examiné, encore une fois, c’est l’utilisation de l’équipe junior, investir dans ce jeune talent et voir ces jeunes obtenir une chance. Donc, Liam (Lawson) était un produit (de la filière jeunes), tout comme Max (Verstappen) » avait notamment confié le directeur de Red Bull. Reste maintenant à voir si Liam Lawson répondra rapidement aux attentes placées en lui aux côtés de Max Verstappen.