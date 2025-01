F1 : Verstappen a sauvé Red Bull !

Jean de Teyssière

Si Red Bull n’a pas réussi à conserver son titre de champion du mon des constructeurs en 2024, l’écurie aurait pu tout perdre si Max Verstappen n’avait pas réalisé une saison exceptionnelle. Champion du monde pour la quatrième fois consécutive, le Néerlandais a résisté au retour de Lando Norris pour s’adjuger ce titre. Un exploit évoqué par Christian Horner, directeur de Red Bull.

Avec 437 points, Max Verstappen est devenu champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Son dauphin, Lando Norris, a terminé la saison avec 374 points. Avec 63 points séparant les deux pilotes, il s’agit du plus petit écart depuis 2021 et la victoire pour seulement huit points de Max Verstappen. Une prestation qui a sauvé la saison de Red Bull.

«Il a été exceptionnel cette année»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Christian Horner, le directeur de Red Bull, est élogieux envers Max Verstappen : « Je pense qu’il a été absolument exceptionnel cette année. Je veux dire, avoir accompli ce qu’il a fait, neuf victoires, huit pole positions, quatre victoires en course sprint, et avoir remporté le championnat et quelques moments forts... Évidemment, la course au Brésil a été, je pense, l’une de ses meilleures. Tout cela est fort car nous n’avons plus eu la meilleure F1 après quelques courses. Et nous avons eu une F1 qui a été difficile à dompter cette année, mais il l’a fait, et il a fait un travail absolument époustouflant. Je pense donc que de ses quatre championnats jusqu’à présent, pour moi, celui-ci se démarque vraiment. »

«La concurrence était féroce»

« Il faut saluer ce que McLaren a fait cette année. Ils ont fait du très, très bon travail. Ils avaient une bonne voiture, ils avaient deux grands pilotes. Et ils ont eu une année géniale. Gagner un championnat du monde des constructeurs est quelque chose de très, très difficile à faire, avoue Horner. Il faut être impeccable tout au long de l’année. Et cette année, la concurrence était féroce. Il faut donc féliciter McLaren pour l’année qu’ils ont eue. »