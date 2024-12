F1 - Red Bull : Verstappen annonce une catastrophe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant été sacré champion du monde pour la quatrième saison consécutive, Max Verstappen a un peu plus inscrit son nom dans la légende. Néanmoins, Red Bull aura été moins dominante en seconde partie de saison, et cela inquiète le Néerlandais. Dans un entretien accordé au Telegraaf, Verstappen a affirmé qu’un nouveau titre était peu probable en 2025.

La saison 2025 promet d’être passionnante. Pour le titre notamment, Max Verstappen ne semble pas aussi dominant que par le passé, notamment en raison d’une monoplace (RB-20) plus en difficulté en deuxième partie de saison 2024. Et le principal intéressé ne s’en cache pas, si aucune amélioration n’a lieu d’ici le début de la prochaine saison, il passera à côté du titre.

« Je ne serai pas champion l'an prochain »

« Si on continue comme ça, je ne serai pas champion l'an prochain. C'est aussi simple que ça », a averti Max Verstappen au cours d’un entretien accordé au Telegraaf ce dimanche. « On doit vraiment faire des progrès pour être performants l'an prochain, on le sait tous. Je fais confiance à l'équipe pour qu'elle puisse résoudre les problèmes d'équilibre de la saison dernière. Certaines choses que nous n'avons pas pu ajuster la saison dernière le seront pour la prochaine. On sait que l'on doit faire mieux sur les vibreurs, sur les bosses et dans les virages lents. Habituellement ce sont nos faiblesses. Après, si on est encore battus, ce sera en vitesse pure. »

« C'était différent par rapport à la voiture de l'an dernier »

Verstappen a également évoqué les soucis présents sur sa voiture cette saison : « J'ai vu quelques graphiques en analysant les données. J'ai vu des changements aérodynamiques en entrée de courbe, dans les virages et aussi dans la hauteur de caisse. C'était différent par rapport à la voiture de l'an dernier. J'ai dit 'Eh, c'est clairement le problème, non ?' Par la suite j'ai appris que c'était le cas. Je n'avais jamais vu ces données et ces graphiques avant. »