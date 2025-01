F1 : «Il est prêt», Verstappen reçoit une menace !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde pour la quatrième année consécutive, Max Verstappen a disposé de ses adversaires avec un peu moins de facilité par rapport aux saisons précédentes. Pourtant le pilote néerlandais avait débuté en enchaînant les succès avant que la machine s'enraye au milieu de l'année. Perturbé par cette mauvaise passe avec Red Bull, il a été challengé par les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri. L'Australien, qui disputait sa deuxième saison en Formule 1, peut challenger sérieusement Verstappen à l'avenir.

En réussissant à décrocher ses deux premières victoires en Formule 1 cette année, Oscar Piastri a largement contribué à la victoire finale de McLaren au championnat des constructeurs. L'Australien de 23 ans a également terminé 4ème du classement des pilotes et il pourrait s'avancer comme l'un des principaux prétendants au titre l'année prochaine une nouvelle fois. Mark Webber, ancien pilote et désormais manager de son compatriote, croit en ses chances.

Piastri en pleine progression

En réussissant à s'imposer comme l'un des meilleurs pilotes et en faisant une grande saison derrière son leader Lando Norris, Oscar Piastri pourrait poursuivre ses efforts un peu plus longtemps même s'il lui faudra encore gagner de l'expérience. « Oscar a un bel avenir avec eux (McLaren), il n’y a aucun doute là-dessus, vous n’êtes pas à votre apogée au cours des 18 premiers mois de votre carrière. Ce que nous ne savons pas, c’est comment la trajectoire va évoluer. Nous ne savons pas quand cela va se stabiliser. Il reste encore du chemin à parcourir. Il sait qu’il a encore un long chemin à parcourir » déclare Mark Webber d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.

« Oscar sera prêt à défier Verstappen »

Capable d'aligner les podiums assez souvent, Oscar Piastri a tapé dans l'œil de pas mal de monde et Max Verstappen sait qu'il n'est plus aussi souverain qu'auparavant. « Oscar sera prêt à défier Verstappen. Bien sûr qu’il l’est. Il fait déjà ses preuves de manière remarquable. À l’avenir, c’est son objectif, il veut se battre pour cela. Il est en pleine forme actuellement. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers et il le sait. Quelqu’un pourrait sortir une fusée absolue l’année prochaine. Il suffit d’une seule voiture pour que ce soit très ennuyeux. Ce pourrait être McLaren, ce pourrait être quelqu’un d’autre » poursuit celui qui est devenu le manager de l'Australien.