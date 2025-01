F1 : Ferrari, Mercedes... L’énorme «pari» d’Hamilton !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton n’est officiellement plus un pilote de Mercedes. Le Britannique a débarqué chez Ferrari le 1er janvier et débute ainsi un nouveau chapitre de sa très longue carrière. Le septuple champion du monde a naturellement l’ambition d’aller chercher sa huitième couronne qui lui permettrait d’enfin éclipser le légendaire Michael Schumacher dans l’histoire de la F1. Pour certains, Lewis Hamilton réaliserait d’ailleurs un vrai coup de poker en rejoignant Ferrari.

«Il avait une idée de ce qui se passait chez Mercedes»

« Je pense qu’il s’agit d’un pari, car comment savoir ce que faisait l’équipe adverse ? Il est évident qu’il avait une idée de ce qui se passait chez Mercedes. Il a dit que les gens n’écoutaient pas nécessairement ce qu’il disait et qu’ils ne prenaient pas pleinement en compte certaines de ses idées sur l’évolution des voitures. À la réflexion, plus tôt dans l’année, il a parlé de certaines de ces conversations. Peut-être que cela l’a orienté vers un autre endroit où l’on pourrait l’écouter un peu plus » a notamment confié Karun Chandhok, ancien pilote de F1, dans des propos rapportés par F1 Only.

La concurrence promet d'être rude chez Ferrari

Reste maintenant à voir si l’aventure de Lewis Hamilton chez Ferrari sera couronnée de succès. Le Britannique sera épaulé par Charles Leclerc. Les deux pilotes feront bien évidemment le maximum pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour la Scuderia. Mais ils risquent également de se mettre des bâtons dans les roues afin de détrôner Max Verstappen. Reste maintenant à voir si Ferrari ne s’en mordra pas les doigts la saison prochaine.