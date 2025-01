F1 : L'annonce inquiétante pour Verstappen en 2025

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pas forcément confiant quant à ses chances de remporter un nouveau titre mondial en 2025, Max Verstappen va notamment devoir se méfier des pilotes McLaren. Révélation de l’année, Oscar Piastri lui, estime qu’il est suffisamment armé pour pouvoir viser un titre de champion du monde dès la saison prochaine, bien que l’Australien soit conscient de sa marge de progression.

« Si on continue comme ça, je ne serai pas champion l'an prochain. C'est aussi simple que ça. On doit vraiment faire des progrès pour être performants l'an prochain, on le sait tous. Je fais confiance à l'équipe pour qu'elle puisse résoudre les problèmes d'équilibre de la saison dernière. Certaines choses que nous n'avons pas pu ajuster la saison dernière le seront pour la prochaine. » Dans un récent entretien accordé au Telegraaf, Max Verstappen ne cachait pas son inquiétude concernant un possible cinquième sacre de champion du monde en 2025.

« Je pense avoir presque tous les outils dont j'ai besoin »

Crispé, Verstappen l’est également en raison de la montée en puissance de ses adversaires. A commencer par le duo de chez McLaren, Lando Norris et Oscar Piatstri. Le jeune pilote australien, victorieux à deux reprises cette saison, a affirmé qu’il se sentait prêt afin de devenir champion. « J'ai l'impression d'arriver à un stade où, certains jours, je pense avoir presque tous les outils dont j'ai besoin. Je pense que oui (je peut être un candidat pour le titre en 2025) », a ainsi lâché le pilote de 23 ans auprès de Motorsport.com.

« J'ai encore des choses à apprendre et à améliorer »

« Mais j'ai encore des choses à apprendre et à améliorer. Je ne les mets simplement pas tous bout à bout, pas comme je voudrais, et j'ai l'impression que l'année dernière, je n'avais pas tous les outils dont j'avais besoin. J'en avais certains, mais il m'en manquait d'autres. « J'ai l'impression que cette année, si je ne les ai pas tous, j'en ai certainement beaucoup plus - et que ce soit au niveau du rythme de course, des qualifications, de la course avec les autres, j'ai l'impression d'avoir montré de bonnes choses dans ces domaines, ou même dans certains d'entre eux. J'ai été généralement très satisfait de tout ce que j'ai fait », conclut Oscar Piastri.