F1 - Ferrari : Sous le choc, il interpelle Lewis Hamilton !

L’année 2025 est lancée, et Lewis Hamilton est officiellement un pilote Ferrari. Le Britannique va se lancer un défi colossal à savoir remporter un huitième titre mondial au volant de l’équipe la plus mythique de l’histoire de la F1. Invité à commenter le choix du septuple champion du monde, David Coulthard reconnaît qu’il est choqué.

Depuis quelques minutes, Lewis Hamilton est officiellement un pilote Ferrari. Le contrat du septuple champion du monde prenait fin le 31 décembre à 23h59 avec Mercedes. Le voilà donc lancé vers un nouveau défi. Tous les fans de F1 attendent déjà avec impatience de voir le Britannique revêtir la combinaison rouge. De son côté, David Coulthard ne cache pas qu'il sera choqué, comme il l'a été lorsque Michael Schumacher était sorti de sa retraite pour signer avec Mercedes.

«Mercedes n’existe plus pour Lewis Hamilton»

« Mercedes n’existe plus pour Lewis Hamilton, et Lewis Hamilton a clairement fait savoir qu’il n’existait plus pour Mercedes. De la même manière, lorsque Michael est sorti de sa retraite pour signer chez Mercedes, il était vraiment choquant de l’imaginer autrement que comme une légende de Ferrari. Mais l’attrait du retour chez Mercedes, le désir et la conviction qu’il pouvait encore le faire, l’ont fait venir. Il a fait quelques années, il s’est bien débrouillé, mais ce n’était pas la même chose que lors de son premier passage en Formule 1. Lewis lance à nouveau les dés avec Ferrari. Cela pourrait bien conduire à un rajeunissement de ses performances et à une lutte pour le championnat du monde. Mais ce sera un défi, car il doit battre un Charles Leclerc très rapide », a confié l'ancien pilote McLaren dans de propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Une situation «choquante»

De son côté, Jacques Villeneuve se pose également de nombreuses questions. « Quand vous faites un grand changement, vous repartez à zéro, comme le fait Lewis Hamilton. Cela signifie que vous ne faites pas appel à votre ancien ingénieur, comme Bono, ou à votre physiothérapeute, comme Angela Cullen. Il a gagné avec McLaren, il a gagné avec Mercedes. Il n’y a donc pas de problème. Je n’ai aucune idée de la manière dont Angela et Lewis ont travaillé ensemble. Mais c’était une relation étroite avec Bono. En ce qui me concerne, le pilote s’est toujours appuyé sur son ingénieur, qui était la personne la plus proche de lui lors d’un week-end de course. C’était toujours la personne sur laquelle vous, le pilote, pouviez vous appuyer et c’est là que vous construisez la confiance. Le physiothérapeute fait partie de ce petit groupe de personnes sur lesquelles le pilote peut compter. Mais Angela était déjà partie de toute façon. A-t-il souffert de cela chez Mercedes ? Personne ne le sait », assure quant à lui le champion du monde 1997.