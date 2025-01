F1 : «Ça l'agace», Verstappen commence à craquer en coulisses !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En recevant des points de pénalité en 2024 à la suite d'accrochages, Max Verstappen a souvent fait savoir qu'il était mécontent avec la décision des commissaires. Le pilote néerlandais a récolté 8 points de pénalité et il se rapproche de la limite de 12 fixée avant une terrible sanction : être suspendu de Grand Prix le temps d'une course. Une situation qui pourrait le faire sortir de ses gonds.

Au fil des années, Max Verstappen a eu le temps de montrer son fort caractère sur les différents circuits de Formule 1. Le pilote néerlandais fait souvent preuve d'un fort engagement qui lui coûte parfois cher. C'était le cas lors du Grand Prix d'Abu Dhabi pour terminer l'année lorsqu'il est entré en collision avec Oscar Piastri au départ, récoltant ainsi deux points de pénalité en plus de 10 secondes de pénalité sur la grille de départ.

Un joueur de Liga sur le point de faire le grand saut au PSG ? L’avenir s’annonce palpitant ! 🔍 https://t.co/atQxcprWWa — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 2, 2025

Verstappen, une personnalité forte

A 27 ans, Max Verstappen vient de conquérir le titre de champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Le pilote néerlandais n'a jamais changé de direction même si parfois sa fougue lui coûte cher. « Je pense que Piastri ne regardait pas sur le côté. Je pense qu’il regardait vers l’avant. C’est un incident de course dans le premier virage, ça peut arriver. Mais sinon, Max est Max, et cela fait partie de son charisme, de sa personnalité. S’il a une chance, il la saisit et c’est un pilote dur, un pilote coriace, ça fait aussi partie de son image, et je ne pense pas qu’il doive changer » analyse Helmut Marko dans des propos rapportés par Nextgen-Auto concernant l'incident avec Piastri. Verstappen était parti s'excuser ensuite.

Verstappen proche d'une suspension

En s'approchant dangereusement des 12 points de pénalité, Max Verstappen pourrait être sanctionné puisqu'il restera à 8 au moins jusqu'en juin prochain. Le pilote néerlandais n'appréciera certainement cette éventualité. « Les points de pénalité qu’il a eus en 2024, ça l’agace. Max a sa propre opinion et il l’exprime aussi. S’il était menacé d’une suspension, il ne manquerait pas de donner son avis haut et fort » poursuit celui qui fait partie des dirigeants de Red Bull.