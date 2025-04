Pogba traumatisé, le gros aveu

Axel Cornic

Tout le monde pensait que Paul Pogba allait marquer l’histoire du football, avec des débuts plus qu’encourageants à la Juventus. Mais tout a basculé peu à peu lors de son retour à Manchester United en 2016, notamment ponctué par une guerre avec son coach José Mourinho qui a énormément fait parler en Angleterre.

Ils ne passeront surement pas leurs vacances ensemble. Parfois, ça ne colle pas entre un joueur et son entraineur et les épisodes sont très nombreux dans l’histoire du football. On retrouve notamment Paul Pogba et José Mourinho, un duo qui a fait des étincelles du côté de Manchester United de 2016 à 2018, avec tou de même une Ligue Europa remportée en 2017.

« Je n’arrivais pas à parler, il n’y avait pas de communication »

Le Special One n’hésitait en effet pas à piquer publiquement la star de son équipe, la reléguant d’ailleurs en marge de l’équipe assez souvent. Et des années après, Paul Pogba n’a toujours pas digéré ce traitement. « Je ne comprenais pas. J’étais un joueur avec un gros rôle dans l’équipe et d’un seul coup, je me retrouve sur le banc. Je n’arrivais pas à parler, il n’y avait pas de communication » a confié le Français, dans un entretien accordé au magazine GQ.

« Je suis tombé en dépression sans même m’en rendre compte »

« Je n’étais pas heureux, et un joueur de foot qui n’est pas heureux ne peut pas bien performer » a poursuivi Paul Pogba, qui avoue que cette situation a eu un gros impact sur sa vie extra-sportive. « Je suis tombé en dépression sans même m’en rendre compte. Car personne ne nous apprend ce qu’est une dépression. Jusqu’au moment où j’ai commencé à avoir des trous dans le cuir chevelu. Je ne comprenais pas ce que c’était. On m’a dit que c’était le stress ». L’histoire se terminera finalement par le licenciement de José Mourinho en décembre 2018.