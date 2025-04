«Des beaux contrats» au PSG, Daniel Riolo balance !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti du PSG, son club formateur, en 2010, Alexandre Letellier a fini par y revenir 10 ans plus tard. En effet, en 2020, le Français rejoint le club de la capitale, débarquant en tant que 3ème gardien. Toutefois, malgré ce statut particulier, ce n'est pas pour autant qu'il avait un affreux contrat si l'on en croit Daniel Riolo.

On le sait, depuis l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG n'hésite pas à payer des sommes folles pour faire venir des stars. Cela se répercute également sur les salaires. Aujourd'hui, à Paris, les joueurs de Luis Enrique sont très bien payés. Alexandre Letellier peut d'ailleurs en témoigner, lui qui a été au PSG pendant 4 saisons, et alors même qu'il était 3ème gardien.

« Au PSG, même gardien remplaçant, tu as des beaux contrats »

Alexandre Letellier était peut-être le 3ème gardien du PSG, ce n'était pas pour autant qu'il était sous-payé. Loin de là. En effet, alors que l'ancien Parisien était l'invité du RMC Poker Show, Daniel Riolo a notamment balancé : « Au PSG, même gardien remplaçant, tu as des beaux contrats. Tu as des contrats qui sont plus beaux que titulaire à Angers. Ne t'inquiète pas ».

50 000€ par mois au PSG ?

Quel était alors le salaire d'Alexandre Letellier au PSG ? Certaines informations étaient sorties à ce propos. Il avait alors été révélé que le 3ème gardien parisien émargeait à 50 000€ par mois, soit 600 000€ sur une année.