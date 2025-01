F1 - Ferrari : Hamilton débarque et annonce déjà du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après douze années passées chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de prendre une nouvelle direction en 2025. Dans quelques mois, il disputera la saison de Formule 1 sous les couleurs de Ferrari. Le pilote britannique, septuple champion du monde, se réjouit de cette nouvelle depuis quelques semaines, et à l'heure de basculer vers une nouvelle année, il n'a pas hésité à s'enflammer.

A l'aube de fêter son 40ème anniversaire, Lewis Hamilton a prouvé lors de la saison dernière qu'il était encore capable de rivaliser avec les meilleurs, et de gagner en Formule 1. Finir sa carrière chez Ferrari est l'opportunité pour lui de porter les couleurs de la célèbre écurie italienne, un rêve pour beaucoup de pilotes.

Le Paris FC se réinvente sous l'égide des Arnault ! Quels joueurs pourraient rejoindre l'aventure ? 🤔

➡️ https://t.co/7uBPJjZ6lp pic.twitter.com/DSmEaQbqk2 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 3, 2025

Hamilton est prêt à rejoindre Ferrari

Lewis Hamilton a marqué pour toujours l'histoire de la Formule 1, et à son âge, il continue encore de le faire. Le Britannique a tenu à adresser un message à tout le monde pour cette nouvelle année, et on le sent déjà saliver à l'idée de courir chez Ferrari. « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour l’année à venir. Passer au sein de la Scuderia Ferrari, cela donne beaucoup à réfléchir. À tous ceux qui envisagent leur prochain changement de vie en 2025 : acceptez le changement. Que vous changiez de secteur, que vous appreniez une nouvelle compétence ou que vous releviez simplement de nouveaux défis, n’oubliez pas que la réinvention est un pouvoir » écrit-il sur la plateforme LinkedIn.

« Une année inoubliable »

7ème du classement des pilotes juste derrière son coéquipier George Russell, Lewis Hamilton s'attend à vivre de belles émotions maintenant qu'il court pour Ferrari. « Votre prochaine opportunité est toujours à portée de main. Voici 2025, une année où vous saisirez de nouvelles opportunités, resterez motivé et avancerez avec détermination. Faisons en sorte que cette année soit inoubliable. Andiamo ! » poursuit le Britannique.