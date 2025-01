F1 : Red Bull lance un défi légendaire à Verstappen !

Pierrick Levallet

La saison 2024 n’a pas été de tout repos pour Red Bull et Max Verstappen. Le Néerlandais a notamment connu un gros passage à vide en plein milieu de l’année. Mais malgré cela, le pilote de 27 ans a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Max Verstappen est désormais tourné vers la saison 2025. Red Bull n’a d’ailleurs pas manqué de lui lancer un énorme défi pour le motiver.

Red Bull vise «un cinquième titre mondial consécutif»

« Personne d’autre n’aurait pu remporter ce titre de champion du monde pour nous, c’est clairement dû à Max et à ses capacités extraordinaires. [...] Maintenant, il a la maturité nécessaire et sait qu’il doit aussi piloter en pensant à sa position dans les points. J’espère que nous parviendrons à remporter un cinquième titre mondial consécutif cette année. Ce n’était pas possible avec Sebastian Vettel à l’époque en raison de la nouvelle réglementation des moteurs. Cette fois, cependant, la réglementation reste inchangée. D’un autre côté, cela signifie également que toutes les autres équipes seront encore plus proches, donc je compte sur une bataille très excitante entre les quatre meilleures équipes » a ainsi lancé Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Max est le favori»

« Pour moi, bien sûr, Max est le favori. Avec la composition de notre équipe, Verstappen est clairement le numéro un. Alors que chez Ferrari, il y aura une bataille entre Hamilton et Leclerc et Piastri ne se contentera pas d’un rôle de pilote n°2 chez McLaren. Je ne sais pas comment cela se passera chez Mercedes, cela dépend de Kimi Antonelli » a ensuite ajouté le dirigeant de chez Red Bull. Pour rappel, aucun pilote n’a réussi l’exploit de décrocher cinq titres consécutifs au sein de l’écurie autrichienne. Sebastian Vettel s’était arrêté à quatre (de 2010 à 2013). Max Verstappen s’inscrirait ainsi un peu plus dans la légende de Red Bull s’il réussissait un tel coup en 2025. À suivre...