F1 : «Loyal», Red Bull jubile avec Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au début de la saison 2024, de grosses tensions avaient éclaté chez Red Bull, alors que la légende Helmut Marko était menacée par un départ, et que Max Verstappen avait rappelé que son avenir dépendait du sort de l’Autrichien. Âgé de 81 ans, l’Autrichien en a dit plus sur cette clause entre lui et le quadruple champion du monde.

Sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen avait pourtant menacé Red Bull en début de saison. Et pour cause, l’écurie autrichienne, mécontente de l’attitude du responsable de sa filiale jeune Helmut Marko, avait menacé de se séparer de l’icône de 81 ans. En mars dernier, il était révélé qu’une clause existait au sein du contrat de Verstappen, stipulant que si Marko était viré de l’écurie autrichienne, le Néerlandais avait la possibilité de se désengager. Mais cette fameuse clause vient d’être supprimée, et cela ne dérange pas le principal intéressé.

F1 : Le boss de Ferrari annonce du lourd ! https://t.co/zGGTiTBBGx pic.twitter.com/CrQdAsJfOe — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Marko sur le clan Verstappen : « Une chose est sûre : ils sont loyaux »

« Ce n’est absolument pas le cas (il n’a pas été forcé). L’objectif est de poser les bases d’une entreprise prospère dans un avenir proche. Je connais les Verstappen depuis un certain temps maintenant. Et les Verstappen sont spéciaux, c’est clair. Et une chose est sûre : ils sont loyaux. On peut compter sur eux. Pour moi, bien sûr, ces soutiens de Max étaient très gentils. C’est l’un des plus grands sportifs du monde, il gagne beaucoup d’argent, mais surtout il reste fidèle à ses principes. Cela n’a pas changé depuis qu’il a quatorze ans », a ainsi révélé Marko dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Quel est le secret ? La passion »

« Bien sûr, je veux continuer. Quel est le secret ? La passion », a également affirmé le « Docteur ». Je n’ai jamais eu de problèmes de santé majeurs, je bois un peu moins qu’avant et je me lève tous les jours à cinq ou six heures. J’emporte des livres avec moi et je mange toujours quelque chose de bon pour la santé. Comme ça, je peux tenir le coup. »