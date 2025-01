F1 : Brad Pitt balance sur ce projet XXL avec Hamilton !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Tout juste arrivé chez Ferrari après plus d’une décennie passée chez Mercedes, le septuple champion du monde doit également s’occuper d’un projet colossal avec Brad Pitt. Le Britannique est co-producteur du film F1, réalisé par Joe Kosinski. L’oeuvre raconte l’histoire de Sonny Hayes - incarné par le célèbre acteur de 61 ans - qui sort de sa retraite pour prendre Joshua Pearce (Damson Idris) sous son aile au sein de l’écurie fictive APX GP. Brad Pitt s’est d’ailleurs livré sur les coulisses de ce film.

«C’est vraiment cool»

« Des voitures ? Nous en avons quatre. Nous en avons une cinquième, juste pour l’aspect visuel, et une sixième qui est une voiture électrique que nous utiliserons pour les arrêts aux stands. C’est intéressant. Vous savez, les équipes poussent toujours les voitures à l’entraînement. Elles parlent d’adopter une voiture électrique pour ce genre d’entraînement. C’est vraiment cool » a-t-il d’abord confié dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Joe Kosinski veut «réaliser le film de course le plus authentique à ce jour»

« Joe Kosinski, notre réalisateur, avait une idée en tête, mettre des acteurs dans la voiture, nous immerger dans les week-ends de course et réaliser le film de course le plus authentique à ce jour. Et je pense que nous l’avons fait. J’ose le dire, je pense que nous l’avons fait » a ensuite ajouté Brad Pitt. La sortie du film est prévue pour juin 2025. Lewis Hamilton, très minutieux au sein du projet, a certainement hâte de le voir diffusé sur grand écran.