F1 - Ferrari : Hamilton avait tout prévu, Mercedes balance !

Depuis le 1er janvier, Lewis Hamilton est officiellement sous contrat avec Ferrari. Le Britannique souhaite continuer d’écrire sa légende sous les couleurs de la Scuderia, alors que Mercedes va tenter de se reconstruire avec Andrea Kimi Antonelli. Mais du côté de l’écurie allemande, le départ du septuple champion du monde n’aurait surpris personne.

Après six titres de champion du monde chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de rejoindre Ferrari. Le pilote britannique a réalisé un rêve de gosse en rejoignant la formation italienne, et pilotera aux côtés de Charles Leclerc lors des prochaines saisons. Pour l’écurie allemande, ce départ marque un tournant majeur dans l’histoire récente des Flèches d’Argent, même si comme l’a récemment révélé le coordinateur Stephen Lord, personne n’a été surpris de ce choix chez Mercedes.

« Je pense que c’était son plan depuis le début »

« Pas du tout. Parce que je pense que c’était son plan depuis le début. Il y a quelques années, cela a été évoqué entre nous dans une conversation. En fait, j’ai toujours pensé qu’il pourrait être tenté de revenir chez McLaren, mais j’avais complètement tort. Mais oui, nous avons eu une conversation il y a des années, et il a toujours dit qu’il pensait que la plupart des pilotes avaient le désir, au moins à un moment donné de leur carrière, de piloter la Ferrari. Je n’ai donc pas été surpris du tout », a confié ce dernier au sein du podcast Beyond the Grid.

« Il y a un désir parmi les grands pilotes d’aller chez Ferrari »

« Je veux dire, nous pouvons voir à travers l’histoire de ce sport, qu’il y a un désir parmi les grands pilotes d’aller chez Ferrari et de gagner des championnats du monde là-bas. Fernando [Alonso] l’a fait, Seb (Vettel] l’a fait. Je pense que ce désir restera toujours. C’est l’équipe la plus ancienne et la plus reconnaissable dans la voie des stands, l’histoire et l’estime que cette marque a, je pense qu’il est inévitable que les gens veuillent y aller », conclut Lord.