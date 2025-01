F1 : Problème avec Hamilton, Ferrari a commis une erreur fatale ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est une nouvelle année qui démarre, et Lewis Hamilton est officiellement devenu un pilote Ferrari. Le Britannique portera les couleurs de l'écurie italienne au moment de la reprise de la saison en mars prochain. A l'aube de fêter ses 40 ans, il a prouvé qu'il était encore capable de rivaliser avec les meilleurs et de s'imposer. Mais Ferrari a peut-être commis une erreur en pariant sur lui à son âge.

Après 12 saisons passées chez Mercedes, Lewis Hamilton a mis fin à son aventure avec l'écurie allemande, où il a connu énormément de succès. Le pilote britannique continuera sa carrière chez Ferrari, dans l'espoir de poursuivre sa quête de victoire. Pour Felipe Massa, miser sur une pilote de 40 ans est un pari osé, même si Hamilton n'est pas fait du même bois que tout le monde.

Hamilton a un talent immense

Depuis le début de sa carrière, Lewis Hamilton a eu le temps de marquer l'histoire de la Formule 1 à tout jamais. Sept fois champion du monde, le pilote britannique tentera de continuer à écrire quelques pages chez Ferrari. « Si vous me demandiez si j’engagerais Hamilton, à la tête de Ferrari, comme pilote, oui, je le ferais, sans aucun doute. En raison de son talent. C’est l’un des pilotes les plus incroyables de la F1 », souligne d'abord l'ancien pilote brésilien, et ce, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Hamilton est trop vieux ?

En confiance chez Mercedes, Lewis Hamilton a pu exploiter son talent à merveille grâce aux progrès techniques de l'écurie allemande. A 40 ans, il repart de zéro chez Ferrari, et il sera peut-être compliqué pour lui de s'adapter aussi vite. « A cause de son âge, peut-être pas. Si vous regardez le sport, l’âge compte. Et nous devons comprendre dans quelle mesure l’âge pèse sur lui dans cette situation ou non. Je parle de moi, ces jours-ci, j’ai besoin de m’entraîner beaucoup plus physiquement qu’avant. Il est beaucoup plus difficile de récupérer physiquement après une course difficile ou un entraînement intense », conclut Felipe Massa.