F1 : Un pilote s’annonce chez Alpine jusqu’en 2030 !

Arnaud De Kanel

Pour remplacer Esteban Ocon, Alpine a décidé de faire confiance à son pilote réserviste Jack Doohan. L'Australien a eu l'occasion de piloter à Abu Dhabi et il est impatient à l'idée de démarrer sa première saison dans la catégorie reine. Et le jeune pilote se projette loin avec Alpine.

La première partie de saison d’Alpine s’est apparentée à un véritable parcours d’obstacles. Entre contre-performances et incertitudes, l’écurie tricolore a peiné à trouver son rythme, laissant planer des doutes sur son avenir en Formule 1. Fin juin, Alpine a sécurisé l’un de ses piliers en prolongeant le contrat de Pierre Gasly. Un mouvement stratégique qui témoigne de la volonté de l’équipe de bâtir sur des bases solides pour l’avenir. De son côté, Esteban Ocon a choisi de tourner la page en rejoignant Haas, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière. Pour le remplacer, Alpine a misé sur Jack Doohan. L'Australien se voit encore au volant de la monoplace française en 2030.

Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 ? Un bouleversement qui fait parler ! Sainz vers Williams, qui va en tirer profit ? 🏎️ https://t.co/ltuSEfLtwW — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Doohan chez Alpine jusqu'en 2030 ?

« Où Jack Doohan se verrait-il dans cinq ans ? J’aimerais être encore en F1, avec Alpine, à me battre pour les victoires, les podiums et les championnats du monde », a déclaré Jack Doohan dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Ce dernier fait également l'éloge de Flavio Briatore.

Briatore meilleur chef d'écurie selon Doohan

« Mes deux idoles sont Michael Schumacher et Ayrton Senna, et je mettrais Flavio Briatore comme chef d’équipe. Depuis que je me souviens, j’ai toujours aimé le sport automobile – que ce soit sur deux ou quatre roues. J’ai choisi la voie des quatre roues plutôt que celle des deux. Peu importe ce que je fais ou aurais fait, je sais que je voudrais le faire correctement et atteindre le sommet, l’objectif ultime de ce sport. La F1, c’est ça pour nous. Cette passion, être entouré de sport automobile depuis tout petit, côtoyer des gens célèbres et des héros de notre sport… Michael Schumacher, depuis que je suis tout jeune, voir ce qu’il a accompli et ce qui est possible dans ce sport, avec ses hauts et ses bas – c’est quelque chose dont je rêve et que je suis sur le point d’embrasser pleinement », a confié Jack Doohan.